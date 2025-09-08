Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DPOH otvára divadelnú sezónu pietnou spomienkou na obete holokaustu

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (na snímke). Foto: TASR Štefan Puškáš

Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že aktuálne intenzívne pracujú na príprave nového činoherného titulu.

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) otvorí novú sezónu pietnou spomienkou na obete holokaustu. Do konca roka uvedie v réžii Rastislava Balleka aj prvú premiéru, inscenáciu o evanjelickom kňazovi a mysliteľovi Jánovi Lajčiakovi. V úvode jesene si diváci budú môcť pozrieť reprízy viacerých predstavení, ktoré mali premiéru aj tento rok - Hitlerov prezident, Noc v Istanbule či Pozsony Dance Club. TASR o tom informovala PR manažérka DPOH Lenka Leláková.

„Podujatie (Čítanie mien obetí holokaustu 2025, pozn. TASR) sa v DPOH uskutoční opäť už tradične pri príležitosti medzinárodného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v utorok 9. septembra,“ priblížila riaditeľka DPOH Vladislava Fekete. Autorkou projektu je novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná. Tá napísala aj scenár hry Hitlerov prezident. Fekete podotkla, že ide o divácky veľmi obľúbené predstavenie, ktoré upozorňuje na historické dôsledky mlčania, nekritickej oddanosti či nečinnosti tvárou tvár k zlu.

Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že aktuálne intenzívne pracujú na príprave nového činoherného titulu. „Premiéra je naplánovaná na december tohto roka. To, čo môžem už v tejto fáze prezradiť, je, že v réžii Rastislava Balleka predstavíme na javisku dodnes pomerne neznámu osobnosť našich dejín Jána Lajčiaka. Tento súčasník a priateľ Milana Rastislava Štefánika bol evanjelický farár, vedec a najmä vynikajúci pozorovateľ každodenného života. Nadchlo nás, že jeho spis Slovensko a kultúra presne vypovedá o súčasnej dobe a jej neduhoch, hoci vznikol pred viac ako sto rokmi,“ objasnila Kolejáková.

Spoluautor adaptácie a nový interný dramaturg DPOH Mário Drgoňa poukázal aj na komediálny potenciál inscenácie. „Rozohráme v nej Lajčiakovu analýzu slabín i možností slovenského národa v rôznych, často možno priam nečakaných a komických situáciách,“ poznamenal.

Jeseň divadelnej sezóny bude tvoriť aj repríza trpkej tragikomédie Noc v Istanbule, ktorá na pozadí vzťahu hlavnej protagonistky s toxickým partnerom poukazuje na tichú toleranciu voči násiliu páchanému na ženách. Pozsony Dance Club, naopak, ponúkne spojenie tanca a divadla, ktoré divákov prevedie rôznymi obdobiami slovenskej histórie.

Ako uviedla ďalej Leláková, v inscenácii Bratislavské srdce sa môže publikum zoznámiť so životným príbehom Bratislavčanky, historičky umenia a pamiatkarky Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Hra Prešporské porno zas na javisko prináša témy z obdobia normalizácie, neslobody, ale otvára i otázku spomienkového optimizmu.

Fekete upriamila pozornosť aj na predstavenie zo série podujatí pre nepočujúcich, inscenáciu pre deti Tri prasiatka s tlmočením do posunkového jazyka, ktoré sa uskutoční 12. septembra. „Každý z hercov na javisku má svojho tlmočníka či tlmočníčku. Ide o formu, ktorá je pomerne nevšedná a sme radi, že DPOH je inkluzívne a otvorené pre všetkých návštevníkov,“ podotkla. Doplnila, že v závere septembra bude na pôde DPOH hosťovať Spišské divadlo s predstavením Mimi a Líza. Spolupráca bude pokračovať aj v roku 2026.

Vedenie divadla informuje, že chystaný prvý premiérový titul tejto sezóny a spolu s ním aj ďalšie novinky v programe, ktoré sú v pláne na rok 2026, predstaví verejnosti v novembri.
