< sekcia Kultúra
DPOH otvára divadelnú sezónu pietnou spomienkou na obete holokaustu
Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že aktuálne intenzívne pracujú na príprave nového činoherného titulu.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) otvorí novú sezónu pietnou spomienkou na obete holokaustu. Do konca roka uvedie v réžii Rastislava Balleka aj prvú premiéru, inscenáciu o evanjelickom kňazovi a mysliteľovi Jánovi Lajčiakovi. V úvode jesene si diváci budú môcť pozrieť reprízy viacerých predstavení, ktoré mali premiéru aj tento rok - Hitlerov prezident, Noc v Istanbule či Pozsony Dance Club. TASR o tom informovala PR manažérka DPOH Lenka Leláková.
„Podujatie (Čítanie mien obetí holokaustu 2025, pozn. TASR) sa v DPOH uskutoční opäť už tradične pri príležitosti medzinárodného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v utorok 9. septembra,“ priblížila riaditeľka DPOH Vladislava Fekete. Autorkou projektu je novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná. Tá napísala aj scenár hry Hitlerov prezident. Fekete podotkla, že ide o divácky veľmi obľúbené predstavenie, ktoré upozorňuje na historické dôsledky mlčania, nekritickej oddanosti či nečinnosti tvárou tvár k zlu.
Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že aktuálne intenzívne pracujú na príprave nového činoherného titulu. „Premiéra je naplánovaná na december tohto roka. To, čo môžem už v tejto fáze prezradiť, je, že v réžii Rastislava Balleka predstavíme na javisku dodnes pomerne neznámu osobnosť našich dejín Jána Lajčiaka. Tento súčasník a priateľ Milana Rastislava Štefánika bol evanjelický farár, vedec a najmä vynikajúci pozorovateľ každodenného života. Nadchlo nás, že jeho spis Slovensko a kultúra presne vypovedá o súčasnej dobe a jej neduhoch, hoci vznikol pred viac ako sto rokmi,“ objasnila Kolejáková.
Spoluautor adaptácie a nový interný dramaturg DPOH Mário Drgoňa poukázal aj na komediálny potenciál inscenácie. „Rozohráme v nej Lajčiakovu analýzu slabín i možností slovenského národa v rôznych, často možno priam nečakaných a komických situáciách,“ poznamenal.
Jeseň divadelnej sezóny bude tvoriť aj repríza trpkej tragikomédie Noc v Istanbule, ktorá na pozadí vzťahu hlavnej protagonistky s toxickým partnerom poukazuje na tichú toleranciu voči násiliu páchanému na ženách. Pozsony Dance Club, naopak, ponúkne spojenie tanca a divadla, ktoré divákov prevedie rôznymi obdobiami slovenskej histórie.
Ako uviedla ďalej Leláková, v inscenácii Bratislavské srdce sa môže publikum zoznámiť so životným príbehom Bratislavčanky, historičky umenia a pamiatkarky Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Hra Prešporské porno zas na javisko prináša témy z obdobia normalizácie, neslobody, ale otvára i otázku spomienkového optimizmu.
Fekete upriamila pozornosť aj na predstavenie zo série podujatí pre nepočujúcich, inscenáciu pre deti Tri prasiatka s tlmočením do posunkového jazyka, ktoré sa uskutoční 12. septembra. „Každý z hercov na javisku má svojho tlmočníka či tlmočníčku. Ide o formu, ktorá je pomerne nevšedná a sme radi, že DPOH je inkluzívne a otvorené pre všetkých návštevníkov,“ podotkla. Doplnila, že v závere septembra bude na pôde DPOH hosťovať Spišské divadlo s predstavením Mimi a Líza. Spolupráca bude pokračovať aj v roku 2026.
Vedenie divadla informuje, že chystaný prvý premiérový titul tejto sezóny a spolu s ním aj ďalšie novinky v programe, ktoré sú v pláne na rok 2026, predstaví verejnosti v novembri.
„Podujatie (Čítanie mien obetí holokaustu 2025, pozn. TASR) sa v DPOH uskutoční opäť už tradične pri príležitosti medzinárodného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v utorok 9. septembra,“ priblížila riaditeľka DPOH Vladislava Fekete. Autorkou projektu je novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná. Tá napísala aj scenár hry Hitlerov prezident. Fekete podotkla, že ide o divácky veľmi obľúbené predstavenie, ktoré upozorňuje na historické dôsledky mlčania, nekritickej oddanosti či nečinnosti tvárou tvár k zlu.
Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že aktuálne intenzívne pracujú na príprave nového činoherného titulu. „Premiéra je naplánovaná na december tohto roka. To, čo môžem už v tejto fáze prezradiť, je, že v réžii Rastislava Balleka predstavíme na javisku dodnes pomerne neznámu osobnosť našich dejín Jána Lajčiaka. Tento súčasník a priateľ Milana Rastislava Štefánika bol evanjelický farár, vedec a najmä vynikajúci pozorovateľ každodenného života. Nadchlo nás, že jeho spis Slovensko a kultúra presne vypovedá o súčasnej dobe a jej neduhoch, hoci vznikol pred viac ako sto rokmi,“ objasnila Kolejáková.
Spoluautor adaptácie a nový interný dramaturg DPOH Mário Drgoňa poukázal aj na komediálny potenciál inscenácie. „Rozohráme v nej Lajčiakovu analýzu slabín i možností slovenského národa v rôznych, často možno priam nečakaných a komických situáciách,“ poznamenal.
Jeseň divadelnej sezóny bude tvoriť aj repríza trpkej tragikomédie Noc v Istanbule, ktorá na pozadí vzťahu hlavnej protagonistky s toxickým partnerom poukazuje na tichú toleranciu voči násiliu páchanému na ženách. Pozsony Dance Club, naopak, ponúkne spojenie tanca a divadla, ktoré divákov prevedie rôznymi obdobiami slovenskej histórie.
Ako uviedla ďalej Leláková, v inscenácii Bratislavské srdce sa môže publikum zoznámiť so životným príbehom Bratislavčanky, historičky umenia a pamiatkarky Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Hra Prešporské porno zas na javisko prináša témy z obdobia normalizácie, neslobody, ale otvára i otázku spomienkového optimizmu.
Fekete upriamila pozornosť aj na predstavenie zo série podujatí pre nepočujúcich, inscenáciu pre deti Tri prasiatka s tlmočením do posunkového jazyka, ktoré sa uskutoční 12. septembra. „Každý z hercov na javisku má svojho tlmočníka či tlmočníčku. Ide o formu, ktorá je pomerne nevšedná a sme radi, že DPOH je inkluzívne a otvorené pre všetkých návštevníkov,“ podotkla. Doplnila, že v závere septembra bude na pôde DPOH hosťovať Spišské divadlo s predstavením Mimi a Líza. Spolupráca bude pokračovať aj v roku 2026.
Vedenie divadla informuje, že chystaný prvý premiérový titul tejto sezóny a spolu s ním aj ďalšie novinky v programe, ktoré sú v pláne na rok 2026, predstaví verejnosti v novembri.