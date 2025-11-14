< sekcia Kultúra
DPOH sa do Noci divadiel zapája happeningom a komentovanou prehliadkou
Uskutoční sa netradične pred hlavným vchodom, odkiaľ sa presunie do priestorov CO krytu v budove, ktorý dnes popri hlavnej scéne slúži ako ďalší hrací priestor, uviedla pre TASR PR manažérka.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) sa aj tento rok zapája do obľúbeného európskeho podujatia Noc divadiel 2025, ktorého 16. ročník na Slovensku koordinuje Divadelný ústav. DPOH v sobotu (15. 11.) otvorí návštevníkom zákulisie svojich priestorov v rámci komentovanej prehliadky. Publikum bude môcť zažiť aj happening Prečo má divadlo zmysel? so začiatkom o 19.00 h.
„Uskutoční sa netradične pred hlavným vchodom, odkiaľ sa presunie do priestorov CO krytu v budove, ktorý dnes popri hlavnej scéne slúži ako ďalší hrací priestor,“ uviedla pre TASR PR manažérka Lenka Leláková k divadelnému happeningu, ktorý podľa interného dramaturga DPOH Mária Drgoňu vznikol z potreby vytvoriť program, ktorý by reflektoval koncept otvoreného divadla.
„Hľadali sme vhodnú formu, ako priniesť obecenstvu špeciálne podujatie mimo repertoárovej ponuky, niečo, čo sa už nezopakuje. Herečky Kristína Tormová a Ivana Kološová, ako aj poslucháčky Divadelnej fakulty VŠMU Veronika Gaislová a Nora Gandi publiku predstavia výber esejí z knihy Why Teatre? (Prečo divadlo?), ktorú vydalo belgické divadlo NTGent,“ približuje Drgoňa s tým, že iniciátorom knihy aj autorom jednej z esejí je známy švajčiarsky režisér Milo Rau. „Popri ňom svojimi myšlienkami prispeli popredné divadelné osobnosti ako Florentina Holzinger, Carolina Bianchi, Tim Etchells, Matthias Lilienthal a ďalší. Do čítania sa zapoja aj niektoré z prekladateliek esejí a ktokoľvek z publika,“ pozýva interný dramaturg DPOH.
Dodal, že eseje vznikli vo veľmi špecifickom čase pre kultúru - počas pandémie COVID-19, keď sa umenie a predovšetkým divadlo ocitlo vo vynútenej odmlke, akú ešte v novodobej histórii nezažilo, a s ňou i pred otázkou, či má zmysel. „Otázka je to stále aktuálna. Budeme tento zmysel spoločne hľadať na pozadí textov, ktoré do slovenčiny špeciálne pre túto príležitosť preložili študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,“ poznamenal Drgoňa k podujatiu, ktoré bude výnimočné aj preto, že zvuk sa z CO krytu bude prenášať do exteriéru na Laurinskú ulicu. „A kohokoľvek čítanie zaujme, môže sa k nemu pripojiť a prúdiť dnu i von,“ uzavrel.
„Uskutoční sa netradične pred hlavným vchodom, odkiaľ sa presunie do priestorov CO krytu v budove, ktorý dnes popri hlavnej scéne slúži ako ďalší hrací priestor,“ uviedla pre TASR PR manažérka Lenka Leláková k divadelnému happeningu, ktorý podľa interného dramaturga DPOH Mária Drgoňu vznikol z potreby vytvoriť program, ktorý by reflektoval koncept otvoreného divadla.
„Hľadali sme vhodnú formu, ako priniesť obecenstvu špeciálne podujatie mimo repertoárovej ponuky, niečo, čo sa už nezopakuje. Herečky Kristína Tormová a Ivana Kološová, ako aj poslucháčky Divadelnej fakulty VŠMU Veronika Gaislová a Nora Gandi publiku predstavia výber esejí z knihy Why Teatre? (Prečo divadlo?), ktorú vydalo belgické divadlo NTGent,“ približuje Drgoňa s tým, že iniciátorom knihy aj autorom jednej z esejí je známy švajčiarsky režisér Milo Rau. „Popri ňom svojimi myšlienkami prispeli popredné divadelné osobnosti ako Florentina Holzinger, Carolina Bianchi, Tim Etchells, Matthias Lilienthal a ďalší. Do čítania sa zapoja aj niektoré z prekladateliek esejí a ktokoľvek z publika,“ pozýva interný dramaturg DPOH.
Dodal, že eseje vznikli vo veľmi špecifickom čase pre kultúru - počas pandémie COVID-19, keď sa umenie a predovšetkým divadlo ocitlo vo vynútenej odmlke, akú ešte v novodobej histórii nezažilo, a s ňou i pred otázkou, či má zmysel. „Otázka je to stále aktuálna. Budeme tento zmysel spoločne hľadať na pozadí textov, ktoré do slovenčiny špeciálne pre túto príležitosť preložili študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,“ poznamenal Drgoňa k podujatiu, ktoré bude výnimočné aj preto, že zvuk sa z CO krytu bude prenášať do exteriéru na Laurinskú ulicu. „A kohokoľvek čítanie zaujme, môže sa k nemu pripojiť a prúdiť dnu i von,“ uzavrel.