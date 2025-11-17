< sekcia Kultúra
DPOH si výročie Nežnej revolúcie pripomenie špeciálnou diskusiou
Diskusiu bude moderovať Bohdan Smieška.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) si v pondelok pripomenie výročie Nežnej revolúcie a odkaz 17. novembra špeciálnou diskusiou pred predstavením Pozsony Dance Club. Diskusia s názvom Javiská a zákulisie revolúcie bude o tom, ako žila Bratislava a jej rôzne mestské časti počas novembrových revolučných dní. Ako ďalej informuje PR manažérka DPOH Lenka Leláková, program je súčasťou platformy Nežné korzo, ktorú koordinuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).
Diskusiou pred predstavením Pozsony Dance Club chce DPOH otvoriť tému mestských „javísk slobody“. „Nebudeme hovoriť o tribúnach a veľkých scénach, ale o dvoroch, kanceláriách, školách, dielňach, kultúrnych domoch či bytoch, jednoducho povedané o všetkých tých neviditeľných priestoroch, v ktorých sa počas novembra 1989 začala Nežná revolúcia,“ vysvetľuje lektorka dramaturgie divadla Tereza Hladká s tým, že s hosťami sa bude diskutovať o tom, čo sa popri veľkých zhromaždeniach dialo za tribúnami, v zákulisí a na vedľajších, no nemenej dôležitých javiskách.
Diskusiu bude moderovať Bohdan Smieška, jej hosťami budú herečka Zuzana Fialová (aktérka Novembra ´89 ako študentka bratislavského konzervatória), Anna Zemanová z koordinačnej centrály VPN (členka Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny), ochranár Mikuláš Huba (spoluautor manifestu Bratislava/Nahlas) a Rastislav Šenkírik (umelecký reštaurátor, ochranca pamiatok a kultúrny aktivista). „Pokúsime sa poskladať mapu novembrovej Bratislavy aspoň z časti týchto malých, ale dôležitých javísk,“ uzatvára Hladká.
Diskusiou pred predstavením Pozsony Dance Club chce DPOH otvoriť tému mestských „javísk slobody“. „Nebudeme hovoriť o tribúnach a veľkých scénach, ale o dvoroch, kanceláriách, školách, dielňach, kultúrnych domoch či bytoch, jednoducho povedané o všetkých tých neviditeľných priestoroch, v ktorých sa počas novembra 1989 začala Nežná revolúcia,“ vysvetľuje lektorka dramaturgie divadla Tereza Hladká s tým, že s hosťami sa bude diskutovať o tom, čo sa popri veľkých zhromaždeniach dialo za tribúnami, v zákulisí a na vedľajších, no nemenej dôležitých javiskách.
Diskusiu bude moderovať Bohdan Smieška, jej hosťami budú herečka Zuzana Fialová (aktérka Novembra ´89 ako študentka bratislavského konzervatória), Anna Zemanová z koordinačnej centrály VPN (členka Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny), ochranár Mikuláš Huba (spoluautor manifestu Bratislava/Nahlas) a Rastislav Šenkírik (umelecký reštaurátor, ochranca pamiatok a kultúrny aktivista). „Pokúsime sa poskladať mapu novembrovej Bratislavy aspoň z časti týchto malých, ale dôležitých javísk,“ uzatvára Hladká.