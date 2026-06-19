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DPOH uvádza novú inscenáciu v hlavných úlohách s A. Bártom a R. Rothom
Shakespearovu klasiku a v minulosti zakázanú Müllerovu hru Mauser v novom diele skombinoval a texty autorov upravil režisér Paška.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) uvedie v sobotu 20. júna štvrtú premiéru aktuálnej sezóny. Je ňou inscenácia Kupec benátsky/Mauser v hlavných úlohách s Alexandrom Bártom a Robertom Rothom. Oceňovaný režisér Dávid Paška vo svojej adaptácii prepojil dva texty z rôznych časových období, klasický text Williama Shakespeara a apelatívnu jednoaktovku Heinera Müllera. Inscenáciu, ktorá „otvára tému súcitu a odpúšťania zoči-voči nekompromisným a ťažko riešiteľným dilemám“, predstavili tvorcovia a herci na piatkovej tlačovej konferencii.
„Zamerali sme sa predovšetkým na tému legitimizovaného násilia v spoločnosti,“ uviedla pre TASR Veronika Kolejáková, umelecká riaditeľka DPOH a spoludramaturgička inscenácie „o spravodlivosti a poriadku“, spájajúcej Shakespearovu hru zo 17. storočia a Müllerov text z 20. storočia. „Hra Mauser vznikla ešte v socialistickom Nemecku, priamo kritizovala režim, ktorý umlčiaval jedinečné názory, a podobne ako aj v iných krajinách vytváral normy toho, ako sa prejaviť, často ako sa násilne prejaviť, čo vtedy bolo v nejakých formách aj vynucované,“ priblížila Kolejáková. Podľa nej máme aj dnes skúsenosť, že nuansy násilia sú niekedy veľmi drobné. „Niekedy je to v slove, konaní, niekedy je to práve v tom, že ostaneme ticho, keď sa máme voči niečomu vyjadriť alebo zaujať postoj. V tomto je to spojenie hier veľmi bohaté na premýšľanie.“
Ťažiskovým príbehom inscenácie je spor medzi Antoniom - kupcom benátskym (Bárta) - a úžerníkom Shylockom (Roth), ktorí žijú v dvoch nepreklenuteľných svetoch, oddelení historickou krivdou, rozličným statusom a privilégiami. „Antonio si vezme pôžičku od Shylocka a ako záruku sľúbi niečo nezvyčajné - ak dlh nesplatí načas, Shylock si môže vziať kus mäsa z Antoniovho tela. Keď sa Antonio dostane do problémov a nedokáže peniaze vrátiť, spor vyústi v súdny proces, kde ide doslova o život,“ dodáva divadlo k inscenácii, v ktorej účinkujú aj Juraj Hrčka, Annamária Janeková, Martin Klinčúch, Róbert Sipos a Martina Znamenáčková.
Shakespearovu klasiku a v minulosti zakázanú Müllerovu hru Mauser v novom diele skombinoval a texty autorov upravil režisér Paška. „Je to v princípe intenzívny Shakespeare, obohatený o nový postdramatický text. Naša zásada je veľmi expresívne, gestické divadlo štylizácie a chórovosti, ktoré môžeme vidieť zhutnené vo veľmi rýchlej 70-minútovej inscenácii, ktorá však nestráca výpovednú hodnotu hry Williama Shakespeara ani komično a vtipnosť,“ povedal Paška.
Minimalistickú scénu pozostávajúcu z kovových objektov, ktoré zároveň plnia úlohu nadrozmerného hudobného telesa, navrhol Julius Leon Seiler, kostýmy Maria-Lena Poindl, s ktorými Paška dlhodobo spolupracuje v tíme. Autorom hudby je Michal Paľko.
„Zamerali sme sa predovšetkým na tému legitimizovaného násilia v spoločnosti,“ uviedla pre TASR Veronika Kolejáková, umelecká riaditeľka DPOH a spoludramaturgička inscenácie „o spravodlivosti a poriadku“, spájajúcej Shakespearovu hru zo 17. storočia a Müllerov text z 20. storočia. „Hra Mauser vznikla ešte v socialistickom Nemecku, priamo kritizovala režim, ktorý umlčiaval jedinečné názory, a podobne ako aj v iných krajinách vytváral normy toho, ako sa prejaviť, často ako sa násilne prejaviť, čo vtedy bolo v nejakých formách aj vynucované,“ priblížila Kolejáková. Podľa nej máme aj dnes skúsenosť, že nuansy násilia sú niekedy veľmi drobné. „Niekedy je to v slove, konaní, niekedy je to práve v tom, že ostaneme ticho, keď sa máme voči niečomu vyjadriť alebo zaujať postoj. V tomto je to spojenie hier veľmi bohaté na premýšľanie.“
Ťažiskovým príbehom inscenácie je spor medzi Antoniom - kupcom benátskym (Bárta) - a úžerníkom Shylockom (Roth), ktorí žijú v dvoch nepreklenuteľných svetoch, oddelení historickou krivdou, rozličným statusom a privilégiami. „Antonio si vezme pôžičku od Shylocka a ako záruku sľúbi niečo nezvyčajné - ak dlh nesplatí načas, Shylock si môže vziať kus mäsa z Antoniovho tela. Keď sa Antonio dostane do problémov a nedokáže peniaze vrátiť, spor vyústi v súdny proces, kde ide doslova o život,“ dodáva divadlo k inscenácii, v ktorej účinkujú aj Juraj Hrčka, Annamária Janeková, Martin Klinčúch, Róbert Sipos a Martina Znamenáčková.
Shakespearovu klasiku a v minulosti zakázanú Müllerovu hru Mauser v novom diele skombinoval a texty autorov upravil režisér Paška. „Je to v princípe intenzívny Shakespeare, obohatený o nový postdramatický text. Naša zásada je veľmi expresívne, gestické divadlo štylizácie a chórovosti, ktoré môžeme vidieť zhutnené vo veľmi rýchlej 70-minútovej inscenácii, ktorá však nestráca výpovednú hodnotu hry Williama Shakespeara ani komično a vtipnosť,“ povedal Paška.
Minimalistickú scénu pozostávajúcu z kovových objektov, ktoré zároveň plnia úlohu nadrozmerného hudobného telesa, navrhol Julius Leon Seiler, kostýmy Maria-Lena Poindl, s ktorými Paška dlhodobo spolupracuje v tíme. Autorom hudby je Michal Paľko.