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DPOH v novej sezóne s témou Domovy a útočiská ponúkne päť premiér
Divadlo pokračuje aj v projekte Otvorené javisko, práve predstaveniami troch hosťujúcich súborov a umelcov sa otvára pre verejnosť v prvom septembrovom týždni.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) uvedie v novej sezóne 2026/2027 päť divadelných premiér, chystá tvorivé ateliéry pre deti, vzdelávací program i pestrú ponuku sprievodných podujatí. Témou aktuálnej sezóny sú Domovy a útočiská. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie divadla.
„Novinkou otvorenia sezóny je program pre verejnosť, ktorý bude prebiehať hneď po tlačovej konferencii pred divadlom, s detskou sezónou, rôznymi prekvapeniami, so sprievodmi. Sme jediným mestským divadlom, naším cieľom je otvoriť naše dvere pre všetkých našich návštevníkov, od detí až po seniorov,“ uviedla riaditeľka DPOH Vladislava Fekete.
Ako ďalej informovala umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková, bratislavská mestská scéna obohatí 3. októbra svoj repertoár o novú bábkovú inscenáciu pre rodiny s deťmi Šťastie rastie na streche v réžii Michaely Homolovej. Autorom novej hry je český dramatik Vít Peřina, napísal ju pre DPOH. V príbehu z prostredia hlavného mesta o hľadaní šťastia deti uvidia spolu s bábkami herečku Moniku Haasovú a herca Andreja Šoltésa.
Ďalšou tohtoročnou premiérou bude v novembri hra Tomáša Hudáka Bratislava 2099, aj tú autor napísal pre DPOH. Inscenácia v réžii Aleny Weisel Lelkovej súvisí s témou sezóny - Domovy a útočiská. Ako ďalej priblížila Kolejáková, Hudákova sci-fi komédia nadväzuje na tému sezóny z humorného uhla. Opiera sa v nej o výsledky prieskumu, ktorý pre divadlo zorganizovala agentúra formou odľahčených rozhovorov s Bratislavčanmi.
V druhej polovici sezóny v novom roku divadlo pripravuje svetovú premiéru hry Stretnúť sa, ktorú pre DPOH vytvorí nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, nórsky spisovateľ, dramatik a esejista Jon Fosse. V réžii Slávy Daubnerovej ju divadlo plánuje uviesť koncom mája 2027. Ešte skôr v apríli je v plánoch bratislavskej mestskej scény premiéra hry Bertolda Brechta Dobrý človek zo Sečuanu v réžii Júlie Rázusovej a vo februári premiéra absurdnej komédie francúzskeho dramatika Sébastiena Thiéryho Kto je pán Schmitt? v réžii Jána Luterána. „Usilovali sme sa vytvoriť pestrú ponuku, ktorá sa dojímavo aj odľahčene dotýka nášho súčasného života, vzťahov a najhlbšieho prežívania domova a bezpečia,“ poznamenala Kolejáková.
Bratislavská mestská scéna spúšťa od sezóny 2026/2027 aj program zameraný na neformálne vzdelávanie divákov, určený žiakom a pedagógom, deťom, rodičom či seniorom. „Chceme im prinášať tvorivú inšpiráciu, ako spoznávať divadlo a ako pracovať s divadelným zážitkom vo vyučovaní a doma,“ predstavila Fekete neformálne vzdelávanie divadlom v DPOH, ktorého garantkou je dramatička, režisérka a dramaturgička Iveta Škripková.
Divadlo pokračuje aj v projekte Otvorené javisko, práve predstaveniami troch hosťujúcich súborov a umelcov sa otvára pre verejnosť v prvom septembrovom týždni. Viac o programe nájdu záujemcovia na www.dpoh.sk.
„Novinkou otvorenia sezóny je program pre verejnosť, ktorý bude prebiehať hneď po tlačovej konferencii pred divadlom, s detskou sezónou, rôznymi prekvapeniami, so sprievodmi. Sme jediným mestským divadlom, naším cieľom je otvoriť naše dvere pre všetkých našich návštevníkov, od detí až po seniorov,“ uviedla riaditeľka DPOH Vladislava Fekete.
Ako ďalej informovala umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková, bratislavská mestská scéna obohatí 3. októbra svoj repertoár o novú bábkovú inscenáciu pre rodiny s deťmi Šťastie rastie na streche v réžii Michaely Homolovej. Autorom novej hry je český dramatik Vít Peřina, napísal ju pre DPOH. V príbehu z prostredia hlavného mesta o hľadaní šťastia deti uvidia spolu s bábkami herečku Moniku Haasovú a herca Andreja Šoltésa.
Ďalšou tohtoročnou premiérou bude v novembri hra Tomáša Hudáka Bratislava 2099, aj tú autor napísal pre DPOH. Inscenácia v réžii Aleny Weisel Lelkovej súvisí s témou sezóny - Domovy a útočiská. Ako ďalej priblížila Kolejáková, Hudákova sci-fi komédia nadväzuje na tému sezóny z humorného uhla. Opiera sa v nej o výsledky prieskumu, ktorý pre divadlo zorganizovala agentúra formou odľahčených rozhovorov s Bratislavčanmi.
V druhej polovici sezóny v novom roku divadlo pripravuje svetovú premiéru hry Stretnúť sa, ktorú pre DPOH vytvorí nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, nórsky spisovateľ, dramatik a esejista Jon Fosse. V réžii Slávy Daubnerovej ju divadlo plánuje uviesť koncom mája 2027. Ešte skôr v apríli je v plánoch bratislavskej mestskej scény premiéra hry Bertolda Brechta Dobrý človek zo Sečuanu v réžii Júlie Rázusovej a vo februári premiéra absurdnej komédie francúzskeho dramatika Sébastiena Thiéryho Kto je pán Schmitt? v réžii Jána Luterána. „Usilovali sme sa vytvoriť pestrú ponuku, ktorá sa dojímavo aj odľahčene dotýka nášho súčasného života, vzťahov a najhlbšieho prežívania domova a bezpečia,“ poznamenala Kolejáková.
Bratislavská mestská scéna spúšťa od sezóny 2026/2027 aj program zameraný na neformálne vzdelávanie divákov, určený žiakom a pedagógom, deťom, rodičom či seniorom. „Chceme im prinášať tvorivú inšpiráciu, ako spoznávať divadlo a ako pracovať s divadelným zážitkom vo vyučovaní a doma,“ predstavila Fekete neformálne vzdelávanie divadlom v DPOH, ktorého garantkou je dramatička, režisérka a dramaturgička Iveta Škripková.
Divadlo pokračuje aj v projekte Otvorené javisko, práve predstaveniami troch hosťujúcich súborov a umelcov sa otvára pre verejnosť v prvom septembrovom týždni. Viac o programe nájdu záujemcovia na www.dpoh.sk.