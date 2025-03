Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava premiéruje inscenáciu o Tisovi

Bratislava 25. marca (TASR) - Symbolicky v deň, keď si pripomíname odchod prvého transportu do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau z nášho územia, premiéruje Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave inscenáciu o Jozefovi Tisovi Hitlerov prezident. "Písal sa 25. marec 1942, keď v ňom Hlinkova slovenská ľudová strana poslala na smrť takmer tisíc židovských dievčat a žien," pripomína divadlo.



"Téma je silná tým, že sa nezameriava len na obete, ale aj na zločinca, ktorý je od svojej popravy neustále mýtizovaný, mytologizovaný a ospravedlňovaný," povedala pre TASR Valeria Schulczová, riaditeľka DPOH a režisérka inscenácie o rímskokatolíckom kňazovi, predsedovi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, politikovi, poslancovi, ministrovi, predsedovi vlády a prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky, z ktorého sa stal zločinec posielajúci spoluobčanov do koncentračných táborov a na istú smrť. "Zjavne podľa historických dôvodov o tom vedel," podčiarkla.



Hra je podľa tvorcov pátraním, nemilosrdným spytovaním a hľadaním dôvodov, ktoré kňaza premenili na vraha. Ide o fiktívny rozhovor medzi Jozefom Tisom a Alfrédom Wetzlerom, ktorému sa spolu s Rudolfom Vrbom podarilo utiecť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, aby podali svedectvo o nacistických zverstvách a vraždení Židov.



Autorkou hry, ktorou DPOH nadväzuje na líniu hier o zlomových historických udalostiach a osobnostiach, je Ľuba Lesná. Napísala ju na motívy knihy Madeline Vadkerty Slovutný pán prezident. "V našom divadle prebieha Čítanie mien obetí holokaustu, ktoré organizuje pani Lesná, pri tej príležitosti som ju oslovila, či nechce napísať hru pre divadlo," priblížila Schulczová genézu nového titulu. Postavu Jozefa Tisa v ňom hrá Martin Madej. Ďalej účinkujú Marián Mitaš, Zuzana Kronerová, Marek Majeský, Bronislava Kováčiková, Marcela Cmorejová a Martin Hasák.



Madeline Vadkerty počas archívneho výskumu vypátrala stovky osobných listov, ktoré písali slovenskí občania židovského pôvodu prezidentovi Tisovi. Žiadali v nich o výnimku a milosť po tom, ako sa na nich začali vzťahovať protižidovské zákony. Tiso je v inscenácii konfrontovaný Wetzlerom, ale aj ďalšími postavami, ktoré majú svoj pôvod práve v listoch. "Je tam zvolená presne tá báza toho, že sa vám ozýva svedomie a vy spravíte všetko preto, aby ste ho nevypočuli," vysvetľuje režisérka. Inscenácia podľa nej nemá len temné tóny, pretože do nej v postave Wetzlera vstupuje aj istý židovský sarkazmus a odstup.



Sprievodným podujatím premiéry novej inscenácie je výstava Ústavu pamäti národa "Uzákonené bezprávie. Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku". Na 12 paneloch zachytáva genézu prípravy a samotné vydanie tzv. Židovského kódexu a v širšom kontexte aj jeho dôsledky na židovskú komunitu na Slovensku, až po tragické vyústenie protižidovských opatrení - deportácií Židov do nacistických vyhladzovacích táborov. V Galérii DPOH na prvom poschodí je prístupná do 31. marca.