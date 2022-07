Druhému dňu na Topfeste prialo všetko, aj počasie

Na archívnej snímke návštevníci festivalu Topfest. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Častkovce 3. júla (TASR) - Slnečné počasie a teplotu nad 30 stupňov dopriala obloha aj druhému dňu v sobotu 2. júla festivalu Topfest v areáli jazdiarne Banát v obci Častkovce pri Novom Meste nad Váhom. Aj druhý deň ponúkol line-up známych mien na čele so skupinou Kabát.Skupina Desmod patrí už desiatku rokov k obľúbeným festivalovým kapelám. Kuly a spol. ponúkli skladby Nevrav mi, aký som, Chýbanie, Kométa, Čierna diera, Vŕba, Lavíny, To nie je možné, Vyrobená pre mňa či Na tebe závislý." povedal pre TASR líder Mário Kuly Kollár.Úspech mala maďarská revivalová skupina Kiss Forever Band. Na scéne je od roku 1995, účinkujú s presnými kópiami hudobných nástrojov, kostýmov aj líčenia tváre ako ich veľký americký vzor. Nechýbali hity Crazy Crazy Nights, I Was Made for Lovin' You, Lick It Up, Shout It Out Loud, New York Groove.V štvorčlennej kapele účinkuje od roku 2005 v postave Catmana český bubeník Radek Šikl, ktorý pre TASR povedal: "Topfest bez skupiny Kabát by nebol tým pravým Topfestom. Kapela to odpálila od prvej minúty so skladbou Corrida či ďalšími ako Stará Lou, V pekle sudy válej, Bára, Malá dáma, Ebenové hole, Raci v práci, Walkýra, Western Boogie, Bruce Willis, Šaman, Banditi di Praga, Kdoví jestli, Žízeň a na záver veľký hit Moderní děvče.Záver na hlavnom pódiu patril prešovskej formácii Heľenine oči a fanúšikom, ktorí mali ešte dosť energie, aby si zaspievali aj zaskákali pri známych skladbách Hoja hop, Uhorčík, Plavčík Milan, Marianna či NAKA z nového albumu Cirkus 22.