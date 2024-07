Druhý deň Cibula Festu dominovali Kryštof a Katarína Knechtová

Bratislava 20. júla (TASR) - Záhorie žije hudbou, druhým dňom (19. 7.) pokračoval 15. ročník najväčšieho česko - slovenského festivalu Cibula Fest 2024 na letisku v Holíči. Na dvoch pódiách sa predstavilo dvanásť interpretov a skupín z oboch brehov Moravy. Najväčšiu pozornosť si získala Katarína Knechtová a skupina Kryštof.



Úvod druhého dňa na hlavnom pódiu patril ženám. Popoludnie rozbiehala dievčenská rocková skupina Poison Candy a rocková speváčka LeRa, známa z koncertných a muzikálových pódií.



Záver popoludnia obstaral trnavský rodák, spevák a skladateľ Bystrík. Na hudobnú scénu vstúpil 16. júna 2005, keď vyhral finále speváckej súťaže Coca Cola PopStar. Dnes má na svojom konte sedem albumov. Z nich vybral skladby Ako ťa mám rád, Spievaj so mnou, Chceš to nahlas, Po tvojom boku, Hej, dievča, Prajem si, Nech to trvá. Pridal aj ľudovky Na Kráľovej holi či V pondelok doma nebudem, aj cover Duchoňovej piesne Mám ťa rád.



"My sme sa tešili, aj cez to všetko, čo bolo, ľudia prišli pred pódium a zotrvali aj v tomto počasí, patrí im veľká vďaka. My sme si to veľmi užili, je to pre nás krásny zážitok. Je rozdiel hrať poobede na takomto slnku ako napríklad večer pri svetlách. Pokladám sa za pesničkára, ale tým, že sme urobili dva albumy s ľudovými pesničkami, ľudia ich chcú počuť na našich koncertoch. Tak jednu, dve, tri ľudovky radi zahráme," povedal pre TASR Bystrík.



Večerný program otvárala Katarína Knechtová. Táto populárna Prešovčanka, Slovenka roka 2022, je na scéne od roku 1996, keď prišla na post speváčky do skupiny IMT Smile. Odišla v auguste 1997 a založila skupinu Peha. V júli 2008 sa rozhodla pre sólovú dráhu. Playlist zložila zo známych hitov Deň medzi nedeľou a pondelkom, Rezonancia, V zaseknutom výťahu, Fea, Hlava vinná, telo nevinné, Takí sme, Svety, Keby, Za tebou, Spomaľ či Muoj Bože. Zahrala aj novú skladbu Život nás má rád, ktorú zložila pre nový slovenský film Kavej.



"Ja som v prvom rade veľmi šťastná, že ľudia napriek neskutočnej horúčave tu boli. V rámci toho pekla, čo zažívame posledné dni, je to výzva vydržať. Priznám sa, že ja sa pred teplom skrývam a neviem, či by som to pod pódiom vydržala. V prvom rade som šťastná, že ľudia prišli, že sa bavili, že reagovali. Myslím že je to aj tým, že ľudia sú zvyknutí chodiť na tento festival, že ho milujú a že si vedia tú hudbu užívať," doplnila pre TASR Katarína Knechtová.



Headlinerom druhého večera bola česká skupina Kryštof. Richard Krajčo ju založil pod názvom The Kryštof v roku 1995, v roku 2001 vydali debutový album Magnetické pole. Z októbra 2021 je ich zatiaľ najnovší album Halywůd. Koncert v Holíči bol pre kapelu jediným tohto roku na Slovensku, do playlistu zaradili piesne Co bude pak, Život je krásný, Cesta, Tak pojď hledat břeh, Šňůry, Hvězdáři, Hned teď, Tak nějak málo tančím, Srdcebeat, Inzerát aj Obchodník s deštěm. Krajčo zaspieval aj pieseň Srdce nehasnou, ktorú zložil pre Karla Gotta a jeho dcéru. Prekvapením pre tisícky fanúšikov pred pódiom bol ohňostroj počas záverečnej piesne Zůstaň tu se mnou.