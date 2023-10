Držiteľkou Grand Prix BIB 2023 je Paloma Valdivia z Čile

Bratislava 4. októbra (TASR) - Bratislava je opäť centrom svetovej detskej ilustrácie. Výstava 29. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je otvorená v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti. V Divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásili v stredu večer laureátov prestížnych ocenení medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Odborníci z oblasti knižnej kultúry udelili najlepším ilustrátorom päť Zlatých jabĺk a päť Plakiet. Grand Prix BIB 2023 získala Paloma Valdivia z Čile.



Hlavnú cenu udelili za dvojjazyčnú Knihu otázok s poéziou Pabla Nerudu. "Na tejto zbierke básní bolo najkrajšie to, že autorka ilustrácií akoby v knihe vytvorila aj svoje vlastné vizuálne básne," uviedla pre TASR Margaret Anne Suggs z Írska, predsedníčka desaťčlennej medzinárodnej poroty, ktorá celkovo hodnotila 2072 prihlásených originálov ilustrácií z celého sveta.



Zlaté jablko BIB 2023 získala ilustrátorka Anete Bajáre-Babčuka z Lotyšska, Xunru Chen z Číny, Maeva Rubli zo Švajčiarska, Maya Shleifer z Izraela a Daniel Torrent zo Španielska.



Plaketu BIB 2023 dostali Anna Cunha z Brazílie, Lucie Lučanská z Českej republiky, Sanna Pelliccioni z Fínska, Jaan Roomus z Estónska a Vendi Vernić z Chorvátska.



Na slávnostnom otvorení BIB 2023 tradične udelili aj neštatutárne ceny. Cenu detskej poroty získala Nada Serafimovic zo Srbska, Cenu primátora hlavného mesta Bratislavy slovenská ilustrátorka Simona Smatana a Cenu 365.bank Ondrej Zimka, ktorému ocenenie patrí za celoživotné dielo.



Čestné uznanie pre vydavateľa BIB 2023 získali Sakyejul Publishing Ltd z Kórejskej republiky a Tara books India.



Výstavu všetkých súťažných ilustrácií kníh pre deti a mládež si môžu záujemcovia pozrieť v Bibiane do 3. decembra.



Hlavným organizátorom podujatia je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále originálov ilustrácií sa koná v spolupráci s UNESCO a Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) s podporou Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad BIB 2023 prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.