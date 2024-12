Dua Lipa vydala prvý koncertný album Live from the Royal Albert Hall

Bratislava 9. decembra (TASR) - Dua Lipa, trojnásobná držiteľka Grammy a sedemnásobná víťazka Brit Awards, vydala svoj prvý koncertný album s názvom Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall. Nahrávka obsahuje prepracovanú verziu albumu Radical Optimism, ktorý je predstavený v celej svojej dĺžke spolu s niekoľkými jej predchádzajúcimi hitmi. Tieto skladby sprevádza 53-členný orchester pod taktovkou Bena Fostera, 14-členný zbor a jej sedemčlenná kapela. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Na album nadviaže televízny špeciál An Evening With Dua Lipa, ktorý bol natočený počas jej jedinečného koncertu v ikonickej londýnskej Royal Albert Hall. Špeciál bol odvysielaný v nedeľu 8. decembra na ITV. Program ponúka orchestrálne vystúpenie speváčky a zároveň intímne rozhovory, v ktorých speváčka odhalí kľúčové okamihy svojej kariéry a života, čím poskytne divákom pohľad do zákulisia svojej osobnosti a cesty ku sláve.



Album zahŕňa aj duet Cold Heart s hudobnou ikonou Eltonom Johnom či debutové vystúpenie skladby Dance The Night z filmu Barbie. Po svojom elektrizujúcom vystúpení na hlavnom pódiu na festivale Glastonbury 2024 a triumfálnom koncerte v Royal Albert Hall bude Dua Lipa pokračovať vo svojom Radical Optimism World Tour, v rámci ktorého vystúpi 27. a 28. mája 2025 aj v pražskej O2 Aréne.