Dúbravský: Monumentalita postáv v dielach Tiziana ma vždy fascinovala

Bratislava 17. apríla (TASR) - O maliarovi Andrejovi Dúbravskom v období jeho výstavy s názvom GOOD BOY v olomouckej Telegraph Gallery rozpráva nový dokumentárny film režiséra Michaela Bukovanského. Výstava aj film „GOOD BOY from Slovakia“ predstavujú maliarovu reakciu na spoločenské dianie a udalosti posledných mesiacov na Slovensku. Česká premiéra dokumentu, ktorý vypovedá o aktuálnej situácii v slovenskej kultúre a postavení umelcov, sa uskutoční v olomouckej galérii vo štvrtok 15. mája. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



Spresňuje, že Bukovanského krátkometrážny dokument sleduje Dúbravského počas príprav olomouckej výstavy a zároveň zasadzuje jeho tvorbu do kontextu spoločenských a politických udalostí vrátane protivládnych protestov na Slovensku. „Pokojný život maliara na dedine, kde obklopený prírodou a zvieratami tvorí, ostro kontrastuje s agresívnymi homofóbnymi výrokmi ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ďalších členov súčasnej slovenskej vlády, ktorí LGBT+ komunitu obviňujú z podkopávania tradičných hodnôt a označujú ju za vinníka 'vymierania Európy',“ približuje Brhlík.



Podľa kurátorky výstavy a scenáristky Eriky Kovačičovej, ktorá divákov filmom sprevádza, sa Dúbravský vo svojej tvorbe jednoducho venuje témam, ktoré sú mu blízke. „Jeho prvotným úmyslom nie je šokovať alebo dráždiť. To, že ho niektorí jedinci vnímajú ako provokatívneho autora, je skôr zrkadlom ich vlastných postojov,“ poznamenala Kovačičová.



Dokument pátra aj po zdrojoch maliarových inšpirácií. V čase olomouckej výstavy, ktorá bola inštalovaná od apríla do polovice augusta minulého roka, predstavil maľby vychádzajúce z barokových a rokokových výjavov. Cez ne reflektoval historické i súčasné ideály krásy. „Mnohých ľudí zobrazovanie veľkých tiel poburuje, ale mňa monumentalita postáv v dielach Tiziana alebo Rubensa vždy fascinovala. Výstavu v Olomouci som preto zasvätil veľkým mužom,“ vysvetlil Dúbravský. Ďalším zásadným prúdom v jeho tvorbe, ktorý sa tiež objavil v Telegraph Gallery, je vyobrazovanie prírodných a zvieracích motívov prepojených v prostredí vidieckej krajiny, kde trávi väčšinu roka.



Svetová premiéra snímky GOOD BOY from Slovakia za účasti A. Dúbravského, jej režiséra a scenáristky, sa uskutoční 30. apríla o 20.00 h v bratislavskom kine Lumiére. V priebehu roka bude film putovať po slovenských a českých kinách.