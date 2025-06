Duchoňa uvidia diváci na predpremiérach v letných amfiteátroch

Bratislava 23. júna (TASR) - Nový slovenský film Duchoň smeruje k divákom od 18. júla, počas dvoch víkendov ho predstavia na predpremiérach v dovolenkovej atmosfére letných amfiteátrov. Prvou zástavkou „roadshow Duchoň“ bude Amfiteáter Zemplínska Šírava. Na filmovú novinku „s príbehom legendy s nezameniteľným hlasom“ sa môže publikum tešiť aj v Košiciach a Nových Zámkoch. Počas ďalšieho víkendu si kombináciu filmového a hudobného zážitku môžu dopriať diváci v Banskej Bystrici, Martine a Senci. Informuje o tom distribučná spoločnosť Continental film, ktorá očakávanú snímku prinesie do kín od 31. júla.



„Divákov čaká viac ako len predstavenie filmu v podaní jeho hlavných predstaviteľov. Pred samotným premietaním si budú môcť vychutnať živý koncert najväčších Duchoňových hitov,“ približujú organizátori. Spresňujú, že na podujatiach budú herecké hviezdy filmu spievať v sprievode hudobníkov pod taktovkou dirigenta Vlada Valoviča, ktorý vystupoval aj so samotným Karolom Duchoňom.



„Rozhodli sme sa pre turné po amfiteátroch práve preto, že sa dokonale hodia k letu a prázdninám. Chceme, aby si naši diváci tieto večery naozaj užili so všetkým, čo k tomu patrí - s hudbou, filmom a v dobrej spoločnosti,“ hovorí producent filmu Rasťo Šesták.



V úlohe Karola Duchoňa diváci uvidia Vladka Plevčíka, Duchoňovu manželku Elenu stvárni Anna Jakab Rakovská, rodičov Gregor Hološka a Agáta Spišáková a v ďalších úlohách sa objavia aj Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Vojta Kotek, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka, alebo Juraj Bača.