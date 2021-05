Bratislava 31. mája (TASR) - Kompilačný dvojalbum Pavol Hammel & Prúdy 1966 – 1975 vychádza v reedícii na CD aj vinyle. Je dramaturgicky nezmenenou reedíciou pôvodného titulu, ktorý vyšiel v roku 1982. Zachytáva prvé veľké tvorivé obdobie slovenskej legendy, roky 1966 až 1975, v ktorom Hammel vyrástol z talentovaného začiatočníka na vyhranenú a originálnu osobnosť. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Kompilácia ponúka 28 pôvodných piesní, sú nimi Čierna ruža, Pred výkladom s hračkami, Možno, Biela holubica, Jesenné litánie, Po písmenku, Keď odchádza kapela, Sen, Koče plné ruží, Kráľ slnečných hodín, Poviem ti pozri, Princezná zlatovláska, Hermína, Stromy, Usmej sa, keď odchádzam, Vietor nemá kam ísť, Budeme si vymýšľať, Koniec rozprávky, Nepoviem ti dovidenia, Komu sa neľúbi, ten nech si zatrúbi, Pieseň z cukrárne, Hráč, Praj mi šťastnú púť, V každom počasí, Bláznove byty, Zimuška, Učiteľka tanca a Mladosť.



Hammelov dvojalbum bol mimoriadnym edičným počinom už v roku 1982, keď došlo k prvému z mnohých koncertných reunionov či comebackov pod značkou Prúdy v zostave Hammel, Varga, Griglák, Frešo, Kozma a je tým istým počinom aj dnes, pretože nestratil nič zo svojej sily a naliehavosti.



„Už vtedy v roku 1982 bol zaujímavý a odvážny počin urobiť výber toho najlepšieho, najzaujímavejšieho alebo najobľúbenejšieho z môjho desaťročného pôsobenia v československom hudobnom dianí. Vyhýbam sa slovu šoubiznis, lebo v tom období to bola iba trochu šou a ešte menej biznis. Bol to kus poctivého snaženia vytvoriť niečo osobité a kvalitné. A našťastie bolo z čoho vyberať. Možno sa dala spraviť aj iná kompilácia z rôznych pohľadov a názorov, ale to by sme sa nezjednotili ani dodnes. Určite som vtedy s výberom súhlasil, len som nerozumel, prečo na obale bolo len 17 textov z 28,“ spomína Hammel po takmer 40 rokoch a dodáva: „V každom prípade sa aj teraz tomu veľmi teším, že v reedícii vychádza 2CD aj 2LP a že si nájde miesto medzi trvalými fanúšikmi a možno pritiahne úplne nových objaviteľov hudby tohto obdobia.“



Na albume hrá skupina Prúdy v obsadení z rokov 1966 až 1975: Vladimír Malý, Anton Kuruc, Ľubomír Plai, Pavol Kozma (bicie nástroje), Fedor Frešo, Alexander Filo, Ivan Belák, Ladislav Lučenič (basová gitara), Peter Saller, František Griglák, Jozef Farkaš, Viliam Pobjecký (gitara), Marián Varga, František Griglák, Ján Lauko (klávesové nástroje), Peter Baran (violončelo).