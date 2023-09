Dvojica Robert Pospiš a Martin Sillay predstavujú singel Ponesiem ťa

Bratislava 2. septembra (TASR) - Po skladbách Uteká láska svetom a Spievaj mi, spievaj prichádza hudobná dvojica Robert Pospiš & Martin Sillay s tretím singlom z platne Piesne na dobrú noc. V skladbe Ponesiem ťa sa prvýkrát objavujú aj vzácni hudobní hostia.



"Text skladby vychádza zo slovenskej ľudovej piesne Hej, u Ondrejkov svietia. Spojením s violou Miloša Valenta, violončelom Romana Harvana a akordeónom Borisa Lenka vznikla temná balada, ktorá môže mať hneď niekoľko interpretácií," hovorí k novinke Pospiš.



K spracovávaniu tradičných piesní majú Pospiš & Sillay mimoriadne blízko. Na úspešnej nahrávke Balady pracovali so slovenskými ľudovými piesňami, na albume Tales From My Diary ako súčasť zoskupenia Polajka zase s moravskými ľudovými motívmi Leoša Janáčka a tradičné motívy sa objavili aj na pocte skladateľovi Jánovi Cikkerovi s názvom Cikker 105.



"Vždy sa snažíme o nový prístup. Chceli sme vytvoriť nahrávku, ktorá by fungovala ako brána k noci. Preto Piesne na dobrú noc. Naše pôvodné skladby sú pomiešané s tými ľudovými a vznikne tak nový hudobný svet," dopĺňa Sillay.







Ponesiem ťa audio: https://robertpospismartinsillay.bandcamp.com/track/ponesiem-a