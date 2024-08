E. Torrini predstaví v Bratislave album Miss Flower

Bratislava 3. augusta (TASR) - Islandská hudobníčka a speváčka Emiliana Torrini vystúpi 26. októbra v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC), do ktorého sa vráti po desiatich rokoch. Na koncerte predstaví nový album Miss Flower, v ktorom spracovala korešpondenciu záhadnej slečny Flower. Spolu s kapelou odohrá aj staršie skladby. Informuje o tom spoločnosť Music Press Production, ktorá je spoluorganizátorom koncertu.



"Slečna Flower žila dobrodružne a nekonvenčne pristupovala aj k manželstvu. Mala deväť návrhov, ale nikdy sa nevydala. Muži ňou boli posadnutí a niektoré listy sú plné takýchto vyznaní, z niektorých cítiť veľkú žiadostivosť, iné sú zasa veľmi vtipné," prezradila Torrini. Nahrávka je podľa slov hudobníčky zložená list po liste, takže celý príbeh je zaznamenaný v korešpondencii. "Slečna Flower ma uchvátila, keď som ju spoznala a po jej smrti, keď som začala čítať jej listy a začala som viac zisťovať o jej zaujímavom živote. Každá skladba je inšpirovaná rozličným príbehom alebo osobou, ktoré sme tam objavili," dodáva speváčka kultového soundtracku Pána prsteňov, Torrini tiež účinkovala v známej elektronickej kapele GusGus.



Islanďanka, ktorá študovala zborový spev a klasickú hudbu, ďalej k Miss Flower vysvetľuje, že zámerom bolo urobiť pop elektronickú nahrávku s intímnym vokálom, aký je v jej obľúbenej skladbe I´m Your Man od Leonarda Cohena. Prvý singel z albumu Let´s Keep Dancing v sebe spája tanečné aranžmány s nežným spevom a pojednáva o stretnutí dvoch milencov pri poslednom tanci.



Vystúpenie Emiliany Torrini v bratislavskom MMC 26. októbra sa uskutoční v rámci koncertnej série Danube Music Day.