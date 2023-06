E. Vášáryová: Doba sa mení, ale ľudské vzťahy zostávajú

Bratislava 3. júna (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu premiéru inscenácie Deti v réžii Michala Vajdičku. "Nazvali sme to voľné variácie na motívy z diela Boženy Slančíkovej Timravy. Zobrali sme si tri poviedky, ktoré sme spojili do nového tvaru," povedal pre TASR dramaturg predstavenia Daniel Majling. "Čitatelia uvidia spolu postavy, ktoré sa v samotnom Timravinom diele nikdy nestretnú, ale tu na seba reagujú, lebo sú to susedky alebo švagriné," dodal.



V jednotlivých úlohách sa predstavia Diana Mórová, Kamila Magálová, Jozef Vajda, Emília Vášáryová, František Kovár, Emil Horváth, Rebeka Poláková, Gregor Hološka, Daniel Fischer a Bence Hégli (poslucháč VŠMU).



"Sú to úžasné dialógy a veľmi ma potešilo, že mi ponúkli takýto charakter, pokúšam sa, robím, čo môžem. Nie je až také vzácne, že umieram zase, ale tak konečne zase umieram, však doteraz som sa naumierala už dosť, toto je trošku nové, tak tíško," komentovala svoju postavu Vášáryová. "Dúfajme, že sa to stretne s úspechom, lebo všetko sa mení, doba sa mení, ale ľudské vzťahy zostávajú. Myslím si, že my na Slovensku máme tendenciu neustále sa o tých 150 rokov vracať dozadu ako raky, čo ma znepokojuje. Možno pripomenie, že by bolo dobré trochu viac rozumu do jednania a menej alkoholu, čo by možno náš národ zachránilo," dodala herecká legenda.



Jej kolegyňa Magálová súhlasí, že inscenácia založená na Timraviných poviedkach je zrkadlom aj dnešnej doby. "Asi sme sa veľmi neposunuli. Ľudské vzťahy mala Timrava zažité, medzi ľuďmi žila a poznala tie charaktery. Možno sa aj preto nikdy nevydala, lebo veľmi dobre poznala charaktery hlavne chlapov, takže zostala sama," poznamenala herečka.



"Timrava ponúka úžasný vesmír, ktorý je veľmi plastický, ale aj krutý. Dobrým pozorovacím okom ponúka možnosť pozrieť sa do mnohých zákutí ľudskej povahy nekompromisne a presne," dodal k novému činohernému počinu SND Hološka.



Scénu inscenácie Deti navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá. Autorom hudby je Michal Novinski.