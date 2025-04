Pred 100 rokmi sa narodil herec princa z Krajiny zapadajúceho slnka

Bratislava 17. apríla (TASR) – Mnohí diváci si pamätajú na Miloša Nesvadbu ako na princa z Krajiny zapadajúceho slnka v legendárnej filmovej rozprávke Pyšná princezná. „Hral som nosatého blondiačika s ofinkou, do ktorého sa Krasomila rozhodne nemohla zaľúbiť,“ zaspomínal si s odstupom rokov v Českej televízii.



Kto si ho nepamätá zo strieborného plátna či z televíznej obrazovky, nepochybne si vybaví jeho svojrázne kresby. Aj nimi sa prihováral detským čitateľom či už v časopisoch, alebo ako ilustrátor či autor detských knižiek. Vo štvrtok 17. apríla uplynie 100 rokov od narodenia herca, dlhoročného člena Národného divadla, výtvarníka a scénografa Miloša Nesvadbu.



„Ak to neviete, tak my sme dvaja. Miloš Nesvadba herec a Miloš Nesvadba maliar. Obaja sa máme radi a aj spolu bývame, raňajkujeme, obedujeme...“ zdôveril sa divákom v televíznom programe Kavárnička dříve narozených.



V pamäti a v srdciach divákov zostala azda navždy zapísaná Pyšná princezná – romantická no zároveň komediálne ladená rozprávka o rozmarnej kráľovskej dcére, ktorú z morálneho scestia privedie naspäť kráľ Miloslav prezlečený na záhradníka. V snímke vtedy ešte len začínajúceho režiséra Bořivoja Zemana predstavoval Nesvadba neúspešného nápadníka, princa z Krajiny zapadajúceho slnka. Film sa stal klasikou.



Aj v ďalších rokoch ostal Nesvadba ako herec verný detským filmom a veselohrám. Možno spomenúť snímku Cirkus bude! (1954) či Hrátky s čertem (1956). Popíjajúceho čerstvého otca Žejdlíčka si zahral v komédii Florenc 13:30 (1957), objavil sa aj v slovenskej veselohre Výlet po Dunaji (1962), či v kriminálnej komédii Přísně tajné premiéry (1967).



Zoznam filmov a seriálov, v ktorých hral, sa blíži k stopäťdesiatke, no išlo zväčša o menšie úlohy. „Filmové herectvo je zvláštny odbor, pretože sa tam človek musí tváriť absolútne prirodzene. Ale ja som sa stále tváril komicky a stále som hral. Vždy som sa štylizoval do nejakej figúrky a to mi ostalo,“ spomínal Nesvadba. Herecky bol aktívny aj vo vysokom veku a ešte v roku 2007 ho mohli diváci vidieť v seriáli Četnické humoresky a v roku 2009 v snímke Pamětnice. Vystupoval tiež v mnohých detských programoch.



Od svojich šiestich rokov kreslil a v šestnástich rokoch si našiel nielen vlastný štýl, ale začal za obrázky dostávať aj honoráre. Bol autorom mnohých kresieb a karikatúr, stál pri vzniku českého humoristického časopisu Dikobraz. Jeho diela sa pravidelne objavovali v časopisoch Mateřídouška alebo Sluníčko, ale aj v ďalších periodikách – napríklad v populárnom komiksovom časopise Čtyřlístek ilustroval seriál Chytří psíci jezevčíci.



Miloš Nesvadba zomrel 22. júla 2020 vo veku 95 rokov. Jeho starší syn Michal (nar. 1957) kráčal takisto v šľapajoch svojho otca a stal sa nielen známym hercom a mímom, ale tiež tvorcom programov pre deti. Dvadsaťštyri rokov uvádzal detskú reláciu Kouzelná školka na obrazovkách Českej televízie. Na otca spomína ako na zaneprázdneného človeka, ktorého videl najmä „od chrbta“, keď sedel za stolom a maľoval. Nedostatok času si však vynahradili cez prázdniny. Na druhej strane bol otec pre Michala Nesvadbu veľkým vzorom a v jednom dieli Kouzelnej školky si zahrali dokonca spolu.