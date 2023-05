Egyptologické zbierky vystavuje SNM - Archeologické múzeum do júna

Bratislava 3. mája (TASR) – Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) – Archeologického múzea sa do konca júna môžu zoznámiť so slovenskými egyptologickými zbierkami z výstavy "Od Nílu k Dunaju, pamiatky ríše faraónov v Bratislave". "K výstave sme pripravili autorské sprevádzania pre rodiny s deťmi aj širokú laickú verejnosť," uviedol pre TASR riaditeľ múzea Juraj Bartík. Autorské sprievody sa uskutočnia 13. mája počas Noci múzeí a 17. júna v rámci Európskych dní archeológie.



Lákadlom pre priaznivcov histórie či Bratislavy môže byť aj výstava "Archeológovia na stavbe Mosta SNP", ktorá bude v priestoroch múzea na Žižkovej ulici do septembra. Výstavný projekt vznikol pri príležitosti 50. výročia otvorenia Mosta SNP a ukazuje výsledky archeologického výskumu, ktorý realizovali v súvislosti so zámerom vybudovať v Bratislave druhý most cez Dunaj. Preskúmané bolo bývalé Rybné námestie a priľahlé časti ulíc Žižkova, Židovská, Kapucínska až po Suché mýto. Výstava predstavuje zachránené torzo hmotných pamiatok po obyvateľoch zaniknutej rázovitej štvrti starej Bratislavy v stredoveku a vo včasnom novoveku. Medzi najcennejšími nálezmi sú napríklad kuchynská a stolová keramika z domácností v Podhradí, drevené lyžice, kachlice z pecí bohatších domácností. "Pre verejnosť organizujeme k výstave aj sprievodné špecializované podujatie ´Most SNP – Archeológia, história miesta a židovskej komunity´ v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry," upozorňuje Bartík na podujatie počas Európskych dní archeológie (16. – 18. 6.).



Na jeseň plánujú otvoriť v SNM – Archeologickom múzeum novú výstavu "Život na hradoch a hrádkoch", ktorá bude zameraná predovšetkým na stredoveké lokality v Malých Karpatoch. "Okrem predmetov inštalovaných vo vitrínach a informáciách na paneloch, pripravujeme aj rôzne vzdelávacie videá, ktoré výstavu doplnia o zábery z jednotlivých lokalít a ďalší sprievodný materiál," avizuje Bartík.



Do pozornosti dáva stretnutia, ktoré múzeum prináša v jarných a jesenných mesiacoch v rámci prednášok cyklu Archeologická kaviareň. Tá najbližšia bude 17. mája venovaná pokladom doby bronzovej. Ďalšie prednášky si návštevníci budú môcť vypočuť v podvečerných hodinách na Noc múzeí (13. 5.).



"Školským skupinám, táborom či detským domovom a domovom sociálnych služieb ponúkame sprevádzané prehliadky zamerané na rôzne témy a širokú škálu tvorivých dielní," dodáva riaditeľ SNM – Archeologického múzea a v bilancii jeho aktivít nezabúda na zborník, ktorý múzeum každoročne vydáva. "Naši archeológovia sa podieľajú aj na vydávaní ďalších odborných a populárno-náučných publikácií."



Bartík prízvukuje, že vzhľadom na nedostatok miesta pre stále pribúdajúce množstvo zbierkových predmetov, je pre múzeum dôležitou témou vybudovanie nového archeologického depozitára. "Priestory SNM – Archeologického múzea na Žižkovej ulici si vyžadujú aj viaceré technické úpravy – zníženie vlhkosti v priestoroch, zlepšenie stavu elektrickej siete, kúrenia, vody a kanalizácie," uzavrel.