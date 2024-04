Elišku T. Keleovej-Vasilkovej pokrstila J. Kirschner

Bratislava 21. apríla (TASR) - Najúspešnejšia slovenská spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková uviedla tento týždeň do života v Bratislave svoju jubilejnú 40. knihu. Generačný román Eliška, pri ktorom čerpala inšpiráciu zo života svojej mamy, vydalo jej domovské vydavateľstvo Ikar v klasickej aj limitovanej verzii. Krstnou mamou sa stala Jana Kirschner, obľúbená speváčka úspešnej spisovateľky, ktorá na Slovensku zadefinovala pojem ženský román.



"K napísaniu tejto knihy ma inšpirovala moja maminka a jej život, no vôbec nejde o biografiu. Hoci aj moja maminka jedla po prvý raz pomaranče až ako sedemročná," povedala Keleová-Vasilková o knižnom príbehu Elišky. Začína sa počas druhej svetovej vojny. "Moji čitatelia majú možnosť sledovať, ako sa z malého dievčatka stala starenka. Bez ohľadu na vek bola vždy úžasná, láskavá a srdcu milá... aj napriek svojmu batôžku chýb, prehier a bolestí. Alebo práve preň," približuje autorka, ktorá má na konte viac ako 1.700.000 predaných kníh.



Knižná milionárka začiatkom apríla oslávila 60 rokov. "Eliška je presne taká, akí by sme mali byť všetci. A hoci bola uznávaná maliarka, prvoradá pre ňu vždy bola rodina a blízki," dodáva Keleová-Vasilková k príbehu plnom lásky a presvedčenia, že človek musí veriť sám v seba a vo svoje sny. "A takisto je o poznaní, že bolesť nikdy úplne nezmizne, len sa zmení."



Kniha vyšla v dvoch prevedeniach - ako klasická a ako výpravná. Tú prináša vydavateľstvo v limitovanej verzii v počte 999 kusov s oriezkou a podpisom autorky.



Táňa Keleová-Vasilková sa narodila v severočeskom Chomutove. Od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom pracovala vo viacerých časopisoch. Od roku 1994 sa venuje písaniu románov. Žije s rodinou striedavo na sídlisku v Devínskej Novej Vsi a v chalúpke na myjavských kopaniciach.