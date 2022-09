Elton John vystúpi v Bielom dome

Washington 21. septembra (TASR) - Britský popový spevák a skladateľ Elton John vystúpi tento týždeň v Bielom dome. Pôjde o spomienkovú oslavu venovanú jeho rekordnej hudobnej kariére, zatiaľ čo táto superstar pokračuje vo svojom rozlúčkovom svetovom turné, informovala v utorok agentúra AFP.



Americký prezident Joe Biden a prvá dáma USA Jill Bidenová budú hostiť 75-ročného "rocketmana" na podujatí s názvom A Night When Hope and History Rhyme v piatok na rozľahlej trávnatej ploche South Lawn (Južný trávnik), prislúchajúcej k prezidentskému sídlu vo Washingtone, oznámil vo vyhlásení Biely dom.



Avizovaný večierok bude oslavou "zjednocujúcej a liečivej sily hudby, ocenením života a diela sira Eltona Johna a poctou každodenným tvorcom histórie v publiku", uviedla ďalej kancelária prezidenta Spojených štátov s tým, že na podujatí vystúpia s komentármi aj obaja Bidenovci.



Koncert, ktorý nadväzuje na minulotýždňové vystúpenie domáceho folkrockového speváka Jamesa Taylora, je súčasťou návratu verejných podujatí do Bieleho domu po uvoľnení obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.



Biden minulý týždeň kontroverzne vyhlásil, že pandémia sa v USA už skončila. Hostia koncertu Eltona Johna sa však budú musieť podrobiť testom, informovali americké médiá.



Elton John patrí k najúspešnejším sólovým interpretom v Spojených štátoch. Jeho rozlúčkové svetové turné s názvom Farewell Yellow Brick Road sa začalo v septembri 2018 v americkom štáte Pensylvánia a skončí sa na budúci rok v júli vo Švédsku – po viac než 300 odohratých koncertoch.