Emma Drobná bude predskokankou bratislavského koncertu LP

Bratislava 14. júna (TASR) - Do koncertu americkej hviezdy LP v Bratislave ostávajú necelé dva týždne a organizátori predstavili meno jej slovenského hosťa. Spolu s hitmi tejto americkej speváčky sa fanúšikovia môžu 27. júna tešiť aj na koncert Emmy Drobnej. TASR informovala PR manažérka koncertu Silvia Turnerová.



Laura Pergolizzi, v hudobnej branži známa ako LP, si fanúšikov po celom svete získala výrazným hlasom a hitom Lost On You. V týchto dňoch v rádiách rotuje jej ďalší hit Girls Go Wild. Popri týchto hitoch má na koncert aj skladby Muddy Watters či Other People. Len pred pár mesiacmi LP roztancovala vypredané haly vo Viedni či v Prahe. LP alias Laura Pergolizzi už na Slovenku koncertovala aj na festivale Pohoda, keď jej koncert mnohí označovali ako najlepšie vystúpenie festivalu. V Bratislave sa predstaví po prvý raz na samostatnom koncerte v rámci turné k aktuálnemu albumu Heart to Mouth. LP je nielen skvelá speváčka či hudobníčka, ale aj skladateľka. Je autorkou mnohých hitov pre hviezdy, ako sú Rihanna, Cher, Christina Aguilera či Backstreet Boys.







Emma Drobná patrí medzi najväčšie talenty súčasnej slovenskej hudobnej scény. Jej hity Words či Smile patria medzi najhranejšie skladby v slovenských rádiách. Emma sa zviditeľnila víťazstvom v speváckej súťaži Československá SuperStar v roku 2015, v roku 2017 vydala svoj prvý autorský album, ktorý patril medzi najpredávanejšie slovenské nahrávky. Fanúšikovia ju môžu pravidelne vídať na koncertoch či vystúpeniach v televízii, koncert LP je však pre ňu jedinečnou udalosťou: „Som naozaj veľmi poctená. LP uznávam ako osobnosť a umelkyňu. Zároveň vnímam tento koncert ako umeleckú výzvu a zodpovednosť, aby som podala ako speváčka a umelkyňa ten najlepší výkon. Teším sa," uviedla pre médiá Emma Drobná.