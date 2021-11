Maestra E. Morriconeho si priaznivci pripomenú koncertom

Ennio Morricone spoločne s Quentinom Tarantinom po prvýkrát predstavili soundtrack k filmu The Hateful Eight, foto z archívu. Foto: JVS Group

Rím 11. novembra (TASR) - Zosnulého talianskeho hudobného skladateľa Ennia Morriconeho si na budúci rok budú môcť priaznivci pripomenúť novým hudobným programom, ktorý umelec pripravoval krátko pred svojou smrťou.Nová koncertná šou s názvom Ennio Morricone - The Official Concert Celebration je označovaná ako, informovala v stredu webová stránka hudobného magazínu New Musical Express (NME).Program bude dirigovať jeho syn Andrea Morricone (57). Šou bude obsahovať množstvo scén z ikonických filmov, do ktorých napísal hudbu, či dosiaľ nezverejnené zábery zachytávajúce Maestra pri práci - vrátane rozhovorov.V orchestri budú účinkovať mnohí sólisti, s ktorými Ennio Morricone počas dlhých rokov spolupracoval. Morricone a jeho syn spolupracovali na pripravovanom koncertnom formáte s produkčnou spoločnosťou GEA Live.uviedol Andrea Morricone.Turné avizovaného koncertného programu sa uskutoční v novembri a decembri 2022. Zavíta do týchto miest: Londýn, Berlín, Frankfurt nad Mohanom, Rotterdam, Brusel, Paríž, Budapešť, Praha, Viedeň, Krakov a Lodž.Ennio Morricone zomrel 6. júla 2020 vo veku 91 rokov.