Eros Ramazzotti sa v Košiciach predstaví na Medzinárodný deň žien

Bratislava 6. marca (TASR) - Jeden z najúspešnejších talianskych hudobníkov všetkých čias Eros Ramazzotti v rámci svojho Battito infinito turné cestuje po Európe. Na Slovensku vystúpi hneď dvakrát. Spolu s košickým publikom 8. marca oslávi v Steel Aréne sviatok venovaný ženám, bratislavská zastávka na zimnom štadióne Ondreja Nepelu je naplánovaná na 15. apríla. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Ramazzotti v septembri minulého roku vydal album Battito infinito, ktorý postupne naživo predstavuje prostredníctvom rovnomenného celosvetového turné. Názvov albumu v preklade znamená nekonečný rytmus a ide o nosič venovaný téme univerzálnej lásky.



Do playlistu koncertu zaradil vyše 20 piesní. Niekoľko z nich je z nového albumu, koncert otvorí práve piesňou Battito infinito, ktorá ide ruka v ruke s celým projektom. Po pilotnej skladbe ponúkne publiku svoju srdcovku Gli ultimi romantici a počas takmer dvojhodinového hudobného zážitku zaznejú i Sono, Ritornare a ballare a pesnička Magia.



Podľa setlistov z predchádzajúcich koncertov dramaturgiu koncertu spevák poňal i výletom do čias minulých. Návštevníci slovenských podujatí sa môžu pripraviť a tešiť na piesne Dove c'musica, Quanto amore sei, Un emozione per sempre, Stella gemelli či skladbu I Belong to You (Il ritmo della Passione). Súčasťou setlistu sú aj piesne Favola, Terra promessa, Una storia importante a Adessotu. V akustických verziách počas večera zaznejú Solo con te a L'uragano Meri. Nebudú chýbať najznámejšie hity, ako Pi che puoi, Se bastasse una canzone, Fuoco nel fuoco, ale aj pesnička Cose della vita.



Ramazzotti príležitostne zvykne podľa krajiny, v ktorej vystupuje, zopár piesní zo zabehnutého setlistu mierne obmeniť. Čo sa však doposiaľ počas jeho celosvetového turné nemenilo, bola rozlúčka talianskej hviezdy s fanúšikmi prostredníctvom prídavkov. Návštevníci koncertov sa tak môžu tešiť na záver večera v podobe piesní L'ombra del gigante a Pi bella cosa.