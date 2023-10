Eros Ramazzotti, taliansky spevák a skladateľ, oslavuje 60 rokov

Bratislava 28. októbra (TASR) – Známy taliansky spevák, skladateľ a gitarista Eros Ramazzotti bude mať v sobotu 28. októbra 60 rokov. Populárny je vo väčšine európskych krajín a v celom španielsky hovoriacom svete, lebo niekoľko albumov nahral aj v španielčine.



Eros Luciano Walter Ramazzotti, tak znie jeho celé meno, sa narodil na predmestí Ríma v rodine stavebného robotníka 28. októbra 1963. Mal sedem, keď začal hrať na gitare, ako tínedžer zložil s otcovou pomocou niekoľko piesní. V roku 1981 sa zúčastnil na hudobnej súťaži Voci Nuove di Castrocaro so skladbou Rock 80, dostal sa do finále, vyhral však ďalší známy Talian Zucchero. Účasť v súťaži mu však vyniesla prvú nahrávaciu zmluvu.



V roku 1982 vydal prvý singel Ad un amico, nebol s ním úspešný. V roku 1984 si získal prvý úspech na známom festivale San Remo s piesňou Terra promessa. Rok nato sa na tento festival vrátil s piesňou Una storia importante. V roku 1985 vydal debutový album Cuori agitati, jeho predaj prevýšil milión kópií. Ďalšie dva Nuovi eroi (1986) a In certi momenti (1987) sa dostali na prvé miesto, predaj tohto dosiahol tri mióny kópií. V roku 1986 vystúpil na festivale San Remo tretíkrát a vyhral ho s piesňou Adresso tu.



V roku 1987 absolvoval prvé koncertné turné, na jeho koncerty prišiel viac ako milión divákov. V apríli 1990 vydal album In ogni senso, na tlačovej konferencii k vydaniu albumu sa zúčastnilo viac ako dvesto novinárov z celého sveta. Úspech mu otvoril cestu do Spojených štátov, kde koncertoval v newyorskom Radio City Music Hall. V decembri 1991 prišlo na jeho koncert v Barcelone 20 tisíc fanúšikov. Úspech mali aj albumy Dove c' musica z mája 1996 a Stilelibero z mája 1996.



Aj tie boli podnetom na vydanie prvého výberového albumu Eros Greatest Hits v októbri 1997. V roku 1998 vydal aj prvý koncertný album Eros Live. Pod názvom Stilelibero podnikol aj koncertné turné, v rámci ktorého vystúpil na troch koncertoch Kremeľskom paláci.



V máji 2015 vydal v poradí dvanásty album s názvom Perfetto a v novembri 2018 trinásty album Vita Ce Né (There Is Life). Úspešné sú jeho duetá Non siamo soli s Ricky Martinom, Cose della vita s Tinou Turner, Piu che puoi so Cher či I Belong To You s Anastaciou. V septembri 2022 vydal najnovší album Battito Infinito. V talianskom rebríčku mal zatiaľ 24 piesní, osem z nich sa dostalo na prvé miesto, ale v anglickej hitparáde sa nepresadil.



V Bratislave koncertoval 15. marca 2016 v rámci turné Pefetto a 5. októbra 2019 v rámci turné k albumu Vita Ce Né, vždy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. V rámci Battito Infinito Tour koncertoval 15. apríla 2023 v Bratislave, naplánovaný koncert 8. marca v Košiciach sa pre jeho chorobu neuskutočnil.



Ramazzotti je druhýkrát ženatý, s prvou manželkou, modelkou Michelle Hunzikerovou má dcéru Auroru Sphie. Druhou manželkou je modelka Marica Pellegrinelli, s ktorou má dcéru Rafaelu Mariu a syna Gabria Tullia. Predaj jeho nahrávok prevýšil 60 miliónov kópií. Za svoju hudobnú dráhu získal mnoho talianskych aj medzinárodných ocenení.