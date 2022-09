Fanúšikovia Erosa Ramazzottiho sa môžu tešiť, spevák vydal nový album

Bratislava 25. septembra (TASR) - Talianska spevácka hviezda Eros Ramazzotti vydal po štyroch rokoch 16. septembra nový album Battito Infinito, na ktorom ponúkol tucet skladieb. Podľa novinky pomenoval aj koncertné turné, v rámci ktorého uvedie nové piesne a najznámejšie hity zo svojej tvorby. Predstaví sa aj na Slovensku, 8. marca budúceho roka v Košiciach a 15. apríla v Bratislave. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Prvým singlom aj klipom z nového albumu je skladba Ama, čo v preklade znamená milovať. Skladba je venovaná spevákovej bývalej partnerke Michelle Hunziker a ich spoločnej dcére Aurore, ktorá vzišla z ich lásky.







Druhý singel z albumu Sono, ktorý sa dočkal i vizuálnej podoby, spája zmyselnosť Alejandra Sanza a nezameniteľnú farbu hlasu Erosa Ramazzottiho. Fanúšikov pozýva veriť svojim snom bez všetkých skúšok a trápení, ktoré prinášajú zmeny a životné vzostupy a pády. Hudobné video k piesni je skutočným skokom do minulosti, v ktorom hrajú mladí chlapci, stvárňujúci Alejandra a Erosa naháňajúci loptu, akoby naháňali sen svojím bezstarostným prístupom, aký dokážu mať len deti. Príbeh privedie diváka až do prítomnosti, keď dvaja dospelí, úspešní muži spievajú o živote a jeho kolísajúcej kráse, no nikdy nezabúdajú na svoje korene.



Populárny spevák a hitmaker Eros Ramazzotti ohlásil začiatkom júna celosvetovú koncertnú šnúru Battito Infinito spolu s dátumom vydania svojho najnovšieho rovnomenného štúdiového počinu. Pri príležitosti vydania novinky odštartoval turné predpremiérovými koncertmi v španielskej Seville, album následne predstavuje v Agrigente, Verone, Aténach a Caesarei. Oficiálny začiatok turné je naplánovaný na 30. októbra v USA. Následne sa cez Kanadu a Južnú Ameriku presunie do Európy a koncert speváka neminie ani Slovensko.