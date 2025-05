Festival pantomímy bude na Slovensku. Do ktorých miest zavíta?

Bratislava 20. mája (TASR) - Prvý Európsky festival pantomímy mieri do troch slovenských miest. Program, ktorý uvidia diváci v Púchove, Považskej Bystrici a Trenčíne, bude reflektovať aj vojnu na Ukrajine a jej dosahy. TASR o tom informovala za organizátorov Eva Sládková. Spresnila, že European Mime Fest venujú organizátori pamiatke Milana Sládka, ktorý bol iniciátorom festivalu. Vystúpia na ňom umelci z Nemecka, Holandska, Veľkej Británie, Francúzska, Česka, Maďarska a Slovenska.



„Prvotný výber umeleckých telies robil ešte pán Milan Sládek a ako prvé meno padlo Familie Floz z Nemecka. Želaním pána Sládka bolo v prvom ročníku priblížiť rôzne druhy pantomímy od sólo vystúpení až po veľké formácie využívajúce bábky alebo masky,“ hovorí Petra Pobežalová, projektová manažérka podujatia, na ktorom budú mať zastúpenie aj Francúzi v podaní pantomimickej skupiny Compagnie Mangano-Massip.



Festival sa uskutoční od 28. do 31. mája v Púchove, Považskej Bystrici a Trenčíne, kde sa divákom predstaví aj špeciálne pouličné divadlo Circus Caravana. Ide o spoločný projekt divadiel z krajín V4, ktorým sa s humorom a nadhľadom snažia v publiku rozvíjať empatiu a súcit s ukrajinskými odídencami. Projekt spojil slovenský Ansámbel nepravidelného divadla s poľským súborom Teatr KTO, českým kabaretným divadlom Krvik Totr a maďarskou skupinou nového cirkusu Firebirds. Umelci spolupracujú tiež s nezávislým ukrajinským umeleckým súborom WE:Media Theater pracujúcim v oblasti multimediálneho divadla.



„Naša hra je o ľuďoch, ktorí stratia domov, hľadajú ho kdekoľvek na svete a sú ochotní sa prispôsobiť danej krajine. Domáci k nim však nie vždy pristupujú s pochopením. Podľa nás humor spája a sme presvedčení, že práve cez vtip sa dokážu ľudia najlepšie vcítiť do kože odídencov,“ vysvetľuje riaditeľ Ansámbla nepravidelného divadla Ján Fakla. Verí, že sa diváci i zabavia, pretože inscenácia je plná rôznych akrobatických kúskov.