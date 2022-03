Eurovízia 2022: Organizátori potvrdili účasť Ukrajiny

Rím 15. marca (TASR) - Organizátori medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia potvrdili účasť Ukrajiny na tohtoročnom podujatí, ktoré sa uskutoční v máji. TASR správu prináša na základe servisu poskytnutého tlačovou agentúrou AFP.



Výkonná producentka Eurovízie Simona Martorelliová v pondelok uviedla, že ukrajinská delegácia zaslala včas všetky potrebné materiály. "Je to absolútne obdivuhodné - vzhľadom na momentálnu situáciu," povedala Martorelliová.



Ukrajinu bude tohto roku reprezentovať rapová skupina Kalush Orchestra, pomenovaná po meste Kaluš v Ivanofrankivskej oblasti na Ukrajine. Päťčlenná formácia sa predstaví s autorskou skladbou "Stefania", ktorá obsahuje prvky ukrajinskej ľudovej hudby a jej text je koncipovaný ako óda na matku.



"Aj keď budú všetky cesty zničené, vždy nájdem cestu domov," znie jeden z veršov danej skladby. Text skladby je výlučne v ukrajinčine. Výpoveď piesne dostala emotívny kontext vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala len dva dni po tom, ako skupina prijala ponuku vystúpiť na Eurovízii.



Ukrajinu mala totiž pôvodne reprezentovať speváčka Alina Pašová. Tá však odstúpila po tom, ako vyšlo najavo, že v roku 2015 vstúpila na územie Moskvou okupovaného Krymského polostrova z ruskej strany, čo Kyjev považuje za nelegálne.



Martorelliová dodala, že členovia Kalush Orchestra sa pokúsia pripraviť "záložnú videonahrávku", ktorá sa vyžaduje od každého pozvaného účastníka pre prípad, že by sa nemohol osobne zúčastniť na priamom prenose súťaže.



V poradí 66. ročník Eurovízie sa uskutoční 10.-14. mája v talianskom meste Turín, keďže vlani v Rotterdame zvíťazila talianska rocková skupina Maneskin. Organizátori uviedli, že tohtoročná súťaž sa zameria na tému mieru.



Ukrajina zvíťazila na Eurovízii už dvakrát - v roku 2004 triumfovala speváčka Ruslana s piesňou "Wild Dances" a v roku 2016 speváčka Džamala so skladbou "1944".



Európska vysielacia únia (EBU) oznámila 25. februára, deň po ruskom vpáde na Ukrajinu, že vyraďuje Rusko z Eurovízie 2022.



EBU vo svojom vyhlásení okrem iného konštatuje, že účasť Ruska na tohtoročnej Eurovízii by "vzhľadom na bezprecedentnú krízu na Ukrajine poškodila povesť súťaže". Občania Ruska zároveň nebudú môcť tento rok hlasovať za interpretov iných krajín.