Ewa Farna vydáva kompiláciu BestOf Singles & Specials

Bratislava 7. decembra (TASR) - Speváčka s nezameniteľným hlasom Ewa Farna vydáva nový výber hitov a výnimočných stretnutí na dvojalbume Singles & Specials. Album komplexne mapuje doterajšiu úspešnú kariéru speváčky, počas ktorej dokázala ovplyvniť niekoľko generácií. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Prvý album Singles ponúka 16 známych piesní, od Měls mě vůbec rád, cez Ta o nás, Všechno nebo nic, Na ostří nože, Boky jako skříň, Lalalaj, až po emotívny duet s Davidom Stypkom Dobré ráno milá. Na druhom CD nájdu fanúšikovia pieseň Vánoce na míru, záznam z mimoriadnych live vystúpení a spoluprác s výnimočnými hosťami. Best Ofka Singles & Specials vychádza na CD aj na všetkých streamovacích službách.







Tento album si fanúšikovia doslova vypýtali. „Fanúšikovia sa na koncertoch sťažovali, že už prvé albumy nie je možné dostať, lebo sú vypredané. A tak sme urobili výber toho hudobne najhlavnejšieho pre moju kariéru a zostavili túto kompiláciu Singles & Specials. Priaznivcom tak môže skrátiť čakanie na najnovší radový album, ktorý pripravujem a zároveň dať dôvod zaspomínať si na všetky chvíle, pri ktorých im moje pesničky robili spoločnosť,“ dodáva speváčka.



„Pre mňa je to obzretie sa za štrnástimi rokmi spievania a nahrávania. Pocitovo, ako keby som si otvorila svoj denník. Keď som naspievala prvý singel Měls mě vůbec rád, mala som dvanásť, dnes mám vlastnú rodinu, mám 27 a vydávam v podstate Best Ofku. Je to krásny pocit. Tak snáď Vám urobí radosť tiež,“ doplnila Ewa Farna.