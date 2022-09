Exgitarista skupiny Oasis sa vyliečil z rakoviny

Londýn 30. septembra (TASR) - Paul Arthurs, bývalý gitarista britskej rockovej skupiny Oasis, oznámil, že sa vyliečil z rakoviny a po nedávnom vyšetrení sa "zotavuje". Informovali o tom v piatok spravodajské stanice BBC News a Sky News.



Hudobník, známy pod prezývkou Bonehead, v apríli prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu mandlí.



"Pred desiatimi dňami som absolvoval kompletnú kontrolu a všetko je čisté, je to preč. Teraz sa zotavujem a čoskoro sa všetci uvidíme," napísal na sociálnej sieti Twitter 57-ročný Arthurs. Poďakoval sa tímu manchesterskej nemocnice Christie, kde sa liečil a fanúšikom za podporné odkazy.



Skupinu Oasis v Manchesteri založili bratia Liam a Noel Gallagherovci. V 90. rokoch zaznamenala obrovský úspech vďaka albumom Definitely Maybe, (What's the Story) Morning Glory? a Be Here Now. Arthurs do svojho odchodu zo skupiny v roku 1999 hral na rytmickú gitaru a klávesové nástroje.



V uplynulých rokoch začal spolupracovať s Liamom Gallagherom na iných projektoch. V rokoch 2013-2014 s ním účinkoval v skupine Beady Eye a vystupuje s ním aj v rámci jeho sólovej dráhy.