Farna, Vondráčková, David a Navrátil sú s rokom 2024 spokojní

Bratislava 3. januára (TASR) - Po troch rokoch následkov pandémie sa hudobné dianie na Slovensku aj Česku rozbehlo na plné obrátky, fanúšikovia mali širokú ponuku koncertov, vyšli nové hudobné nosiče a interpreti mohli byť spokojní. Aj boli. Pre TASR odpovedali na rovnakú otázku, aký bol pre nich rok 2024.



"Veľmi plodný, bol tam Ed Sheeran, bolo tam nádherné koncertné leto, bola tam pesnička Vlny, pesnička To je moje holka, poľské turné, hrali sme v Londýne. Všetko je o tom, že sa toho deje toľko, že ani nemáte priestor to stráviť. To je asi to, čo si naordinujem na rok 2025 - viac si uvedomovať všetky pekné veci, že sa skutočne udiali a človek ich prežije," povedala česká zlatá slávica za rok 2024 Ewa Farna.



"Bol výnimočný vo všetkých smeroch, keď som sa po 14 rokoch venoval aj rodine, počas prestávky som si zrovnal svoje priority a zistil, čo už nutne nepotrebujem zažiť a čo zažívať chcem. Vyšlo mi z toho, že chcem venovať čas svojim fanúšikom a všetko ostatné pôjde trocha bokom. Nemyslím tým rodinu, ale povinnosti, už nepotrebujem byť v každých novinách, ale chcem byť v každých ušiach mojich fanúšikov," hovorí český zlatý slávik za rok 2024 Marek Ztracený.



"Rok 2024 bol úžasný. Myslím si, že budeme ešte pokračovať v roku 2025 a budeme oslavovať 60 rokov na scéne, pretože to nespočítali dobre, mala som prísť na scénu oficiálne v roku 2025. Začneme 4. februára O2 arénou a budeme pokračovať koncertným turné v Česku aj na Slovensku. Na rok 2024 budem spomínať, pretože to bolo veľa krásnych vecí, vypredaná O2 aréna, vyšlo mi niekoľko nosičov," povedala Helena Vondráčková.



"Bol veľmi plodný, veľmi aktívny, natočil som nový album v Londýne s kapelou Robbieho Williamsa, pripravujem veľmi zaujímavý projekt, ktorý vyjde 4. februára na Svetový deň proti rakovine. Je to charitatívny projekt, ktorý bude skvelý, viac k tomu teraz nemôžem povedať. Všetko sa dozviete. Album vychádza 8. marca na MDŽ, mám tri nové klipy. Som rád za tento rok, čo všetko sa udialo, pre mňa bol rok 2024 úžasný," uviedol hitmaker Michal David.



"Tento rok bol ako horská dráha, druhá polovica bola skôr nehudobná, bulvárna a behanie po nemocniciach. To, že fanúšikovia boli s nami, vypredávali koncerty, je od nich veľmi pekné gesto. Ďalší rok bude oveľa hudobnejší a lepší. Na jar prídeme aj k vám - Bratislava, Trenčín, Žilina, Košice - veľmi sa nato tešíme," doplnil Mirai Navrátil, líder skupiny Mirai.