Fašiangový koncert SF zaznie pod taktovkou J. Kyzlinka
Program vypredaného koncertu je zložený z populárnych orchestrálnych kusov, ktoré sú rytmické, energické aj humorné.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Fašiangový koncert orchestra Slovenskej filharmónie (SF) zaznie vo štvrtok v bratislavskej Redute pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka. Je to v poradí tretí koncert Populárneho cyklu C. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.
Spresnila, že program vypredaného koncertu je zložený z populárnych orchestrálnych kusov, ktoré sú rytmické, energické aj humorné. „Je veselou mozaikou diel viacerých skladateľov,“ približuje filharmónia podujatie v Koncertnej sieni SF.
Návštevníci si vypočujú Slovanské tance, op. 46 Antonína Dvořáka, Španielsku predohru č. 2 Spomienka na letnú noc v Madride Michaila Ivanoviča Glinku, Valčík č. 2 z Jazzovej suity č. 2 Dmitrija Šostakoviča (orch. M. Jurowski), Bakchanálie z tretieho dejstva opery Samson et Dalila Camilla Saint-Saënsa.
V programe Fašiangového koncertu nebude chýbať Cisársky valčík, op. 437 a rýchla polka Auf der Jagd (Na poľovačke) od Johanna Straussa ml., viedenského rodáka, skladateľa, kapelníka a dirigenta, ktorý si slávu a svetové renomé vydobyl ako autor viedenských valčíkov a operiet. V závere koncertu zaznie výber z Uhorských tancov Johannesa Brahmsa.
