Febiofest Bratislava otvoria 15. marca v SNG, následne poputuje do kín

Bratislava 15. februára (TASR) – Slovenské premiéry a filmy, ktoré diváci nikde inde neuvidia, ponúkne jubilejný 30. medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava 2023. Päťdňový filmový maratón otvoria 15. marca v Slovenskej národnej galérii (SNG). Pokračovať bude v Kine Mladosť, Kine Klap a v Jurkovičovej teplárni. "Následne poputuje do vybraných kín a filmových klubov po celom Slovensku," informujú organizátori.



Hosťami festivalu budú napríklad Vica Kerekesová, Martin Huba a ukrajinský režisér Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk. "Víťaz ceny Európskej filmovej akadémie za Objav roka 2022 uvedie počas otváracieho večera snímku Pamfír, ktorá mala premiéru v Cannes. Ja osobne sa teším aj na legendárny československý erotický film Extáza, ktorý premietneme so živou hudbou od Dalibora Kociana alias Stroona," približuje programový riaditeľ festivalu Ondrej Starinský.



Potvrdil, že v programe figurujú snímky, ktoré zarezonovali na svetových festivaloch alebo v distribúcii svojich domovských krajín. "Či už sú to filmy, o ktorých sa hovorí, ako Veľryba Darrena Aranofského, kde svojím hereckým výkonom na seba znova upozornil Brendan Fraser, filmy známych režisérov, ako David Cronenberg alebo dokumentárne či experimentálne filmy reflektujúce aktuálnu situáciu vo svete – Manifesto, film poskladaný z videí zo sociálnych sietí od ruských tínedžerov," vysvetľuje Starinský.



Dodáva, že ani tento rok nemôže na festivale chýbať film s legendárnym hercom Nicolasom Cageom, tentoraz to bude Neznesiteľná váha obrovského talentu.



V súťažnej sekcii krátkych a celovečerných filmov V strede Európy sa predstavia snímky zo Slovenska a zo susedného Poľska, Česka, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska. "O najlepšom krátkom filme a v tohtoročnej premiére aj o najlepšom celovečernom filme rozhodne medzinárodná odborná porota," uvádzajú organizátori. Febiofest podľa nich nezabudne ani na detské publikum. Filmový kabinet deťom budú tvoriť školské projekcie a projekcie pre verejnosť spojené s tvorivými dielňami pre najmenších divákov.



Súčasťou MFF Febiofest Bratislava 2023 bude opäť aj medzinárodné vzdelávacie a networkingové podujatie Visegrad Film Forum združujúce filmových študentov a profesionálov.



Podujatie organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ).