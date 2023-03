Febiofest Bratislava avizuje program jubilejného 30. ročníka

Bratislava 2. marca (TASR) - Premiéry slovenských filmov, ocenené zahraničné snímky i diskusie s hollywoodskymi filmármi ponúkne od 15. marca Febiofest Bratislava 2023. Jednu z noviniek predstaví počas 30. medzinárodného filmového festivalu aj Vica Kerekes. "Som hrdá na to, že Slovensko má kvalitný festival, ktorý ukazuje farebnosť nášho sveta," hovorí herečka, ktorá uvedie psychologickú drámu s prvkami sci-fi Běžná selhání rumunsko-maďarskej režisérky Cristiny Grosanovej.



Päťdňový filmový maratón neoficiálne otvorí 15. marca v novo zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérii (SNG) britsko-americká komédia z roku 1963 Ružový panter. Film uvedie Fero Fenič, spoluzakladateľ Febiofestu v Bratislave a Prahe. "Divákom poodhalí zážitky zo stretnutia s herečkou Claudiou Cardinale, ktorá vo filme hrá a tento rok zároveň oslávi jubileum 85 rokov," avizujú organizátori.



Festival oficiálne otvorí slovenská premiéra filmu ukrajinského režiséra Dmytra Sucholytkého-Sobčuka Pamfir. Po premietaní oceňovaného filmu sa diváci budú môcť zapojiť do diskusie s režisérom. Premietne i kultový americký horor Od súmraku do úsvitu v réžii Roberta Rodrigueza, ktorého scenár napísal Quentin Tarantino. Oscarový majster zvuku Mark Ulano a asistentka zvuku Patrushkha Mierzwa patria medzi ďalších festivalových hostí. Návštevníci tak budú môcť stretnúť hollywoodskych filmárov, ktorí stáli za vznikom filmov ako Titanic, Ad Astra, Nehanební bastardi či Kill Bill.



V kine Mladosť predstavia tvorcovia a herci novinku Banditi pre Baladu. "Som veľmi rád, že prekrásne literárno-hudobné filmové dielo opäť našlo svoje spracovanie, a rovnako ako diváci som zvedavý na jeho novú filmovú verziu," hovorí herec Martin Huba.



Dejiskom festivalu bude aj Kino Klap na VŠMU, kde premietnu historickú drámu režiséra Romana Polanského Dôstojník a špión (2019) o udalostiach Dreyfusovej aféry. "Na projekcii a diskusii po nej sa zúčastní aj kameraman filmu Pawel Edelman, držiteľ mnohých významných medzinárodných filmových ocenení vrátane nominácie na Oscara či ceny Bafta," poznamenáva festival.



Premietne aj český dokument Skúška umenia, nominovaný na Českého leva v kategórii Najlepší dokument. Snímka Adély Komrzý a Tomáša Bojara mapujúca talentové skúšky na pražskej Akadémii výtvarných umení si z karlovarského festivalu odniesla dve ocenenia.



V programe je aj ukrajinský film La Palisiada. "Príbeh dvoch výstrelov a niekoľkých úmrtí, doslovných aj metaforických, rozprávaný jedinečným východoeurópskym retro neonoirovým štýlom" príde uviesť filmová delegácia vrátane režiséra Filipa Sotnyčenka.



Febiofest Bratislava 2023 organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Jeho súčasťou je opäť aj medzinárodné vzdelávacie a networkingové podujatie Visegrad Film Forum združujúce filmových študentov a profesionálov.