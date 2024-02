Febiofest Bratislava otvorí komediálny horor Prišla v noci

Bratislava 28. februára (TASR) - Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava (13. - 19. 3.) otvorí film Prišla v noci, komediálny horor, ktorý u našich susedov získal osem nominácií na Českého leva. Záverečným filmom 31. ročníka festivalu bude snímka Sucho. Premiéru filmovej novinky Bohdana Slámu uvedie herečka Judit Pecháček. Na stredajšej tlačovej konferencii priznala, že je veľkým fanúšikom českého režiséra. "Mám veľmi rada jeho filmy. Som hrdá na film Sucho, myslím si, že je veľmi dobrý. Hrám tam menšiu postavu, nebola som na pľaci až tak veľa, ale bolo to príjemné nakrúcanie," uviedla Pecháček.



Herečka, ktorá je tvárou festivalu, sa objaví aj v dvoch obrazoch otváracej nízkorozpočtovej snímky Prišla v noci, ktorú nakrútil Tomáš Pavlíček s Janom Vejnarom. "Išla som do toho čisto z kamarátstva, bola to ´rýchlovka´, ale som veľmi rada, že film takto zarezonoval," poznamenala Pecháček k oceňovanej žánrovej snímke, ktorá poukazuje na to, aké dôsledky môže mať prisťahovanie sa svokry k manželskému páru do bytu. Podľa tvorcov vznikla z kamarátstva existujúceho v českom filme. "Je to dôkaz toho, že vytvoriť niečo, čo má zmysel, sa dá aj bez obrovských financií," dodala Pecháček.



Tohtoročný Febiofest Bratislava sa uskutoční v zrekonštruovaných priestoroch Kina Lumiére. "Tento mestský festival dostal konečne priestory, ktoré si zaslúži," podčiarkol Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu k podujatiu, ktoré spolu so SFÚ organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).



Súčasťou festivalu je aj sekcia V strede Európy. V súťaži krátkych filmov uvidia diváci dvadsiatku krátkych filmov mladých talentovaných režisérov stredoeurópskeho regiónu. "Veľmi sa teším, že budeme premiérovať slovenský krátky film, debut Juraja Janiša Oči plné piesku," prezradil riaditeľ festivalu Ondrej Starinský. Aj v súťaži dlhometrážnych filmov, ktorá premietne snímky z krajín V4, Rakúska a Ukrajiny, budú slovenskú kinematografiu reprezentovať hlavne minoritné koprodukcie. "Napríklad film Vysvetlenie na všetko od Gábora Reisza, ktorý získal v Benátkach hlavnú cenu v sekcii Horizonty. Je to zamyslenie sa nad toxicitou nacionalizmu," priblížil Starinský maďarský film, ktorý festival uvedie 15. marca.



Febiofest premietne aj česko-slovenský intímny dokumentárny portrét Chýbanie, rozpráva o u nás málo známom výtvarníkovi Jánovi Mančuškovi, ktorý sa presadil v zahraničí. Starinský upozornil aj na žánrovejší český film nakrútený na motívy neslávne známych sériových vrahov dôchodcov Manželia Stodolovci, dielo pôvodom dokumentaristu Petra Hátleho vzniklo aj v slovenskej koprodukcii.