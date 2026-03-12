< sekcia Kultúra
Febiofest Bratislava premiéruje emotívnu drámu Tanec s medveďom
Film je emotívnou sondou do partnerského vzťahu vystaveného zásadnej životnej skúške.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Vyše 60 filmov premietne v Kine Lumiére a Kine Mladosť 33. ročník medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava. Vo štvrtok uvedie v slovenskej premiére emotívnu drámu z dielne režisérky Jitky Rudolfovej Tanec s medveďom. Snímka má silnú tému i česko-slovenské herecké obsadenie. Divákom sa predstavia Pavla Gajdošíková, Kryštof Hádek, Zuzana Kronerová, Klára Melíšková, Vladimír Javorský, Tomáš Palonder, Petra Špalková a ďalší.
Film je emotívnou sondou do partnerského vzťahu vystaveného zásadnej životnej skúške. „Citlivo zachytáva okamih, keď sa radosť z očakávaného dieťaťa stretáva so strachom, neistotou a tlakom okolia,“ približuje festival snímku, ktorá bez prikrášľovania, pátosu a jednoduchých odpovedí prináša rozdielne pohľady rodičov, priateľov aj odborníkov a otvára tému, o ktorej sa v spoločnosti často nehovorí.
„Sám som otec, takže som si tým procesom, či bude všetko v poriadku, prešiel. A mám vo svojom okolí deti so zdravotným znevýhodnením. Mať zdravé dieťa je obrovský der, nie samozrejmosť,“ hovorí Kryštof Hádek, hlavný predstaviteľ. Ako dodáva, nakrúcanie v ňom otváralo zásadné otázky. „Nie je vôbec jednoduché stáť pred rozhodnutím, aké zažívajú naše postavy,“ poznamenáva herec, stvárňujúci Marka, partnera Lindy.
Manželský pár očakáva svojho prvého potomka. „Od lekárov sa dozvedia diagnózu, že dieťa sa pravdepodobne narodí s Downovým syndrómom. Sú postavení pred ťažkú a obrovskú otázku, či si dieťa s postihnutím nechať, tlačí na nich okolie, rodina...,“ povedal pre TASR Kryštof Hádek.
Snímka Tanec s medveďom podľa neho ponúka skôr priestor na zamyslenie, nedáva žiadne jasné odpovede. „Či chceme, či nechceme, ľudia s Downovým syndrómom boli, sú a budú súčasťou spoločnosti. Ten film je dôležitý a myslím si, že je pekne, citlivo a s nadsádzkou natočený,“ uzavrel Hádek.
Príbeh „o krehkosti ľudského šťastia, zodpovednosti a odvahe niesť dôsledky vlastných rozhodnutí“ má za sebou slávnostnú premiéru v pražskej Lucerne (10. 3). Do českej kinodistribúcie vstúpi 19. marca, v slovenských kinách ho diváci uvidia od 9. apríla.
