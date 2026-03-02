< sekcia Kultúra
Febiofest Bratislava premietne vyše 60 filmov, otvorí ho Šampión
Otváracím filmom bude životopisná snímka o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi a jeho trénerke rakúskeho pôvodu Hilde Múdrej.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Vyše 60 filmov ponúkne od 11. do 17. marca v bratislavských kinách Mladosť a Lumiére 33. ročník medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava. „Je to malý zázrak, keď si uvedomím, že v Čechách Febiofest skončil pred štyrmi rokmi,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii prezident festivalu a generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Peter Dubecký.
„Program je veľmi zaujímavý. Podarilo sa sem dostať mnohých zástupcov veľkých festivalov, ktorí sa prídu pozrieť na to, čo sa v slovenskej kinematografii a vôbec v tomto regióne pripravuje,“ dodal Dubecký. „Výber je opäť pestrý - od festivalových a distribučných kinohitov až po hĺbavejšie dokumentárne filmy reflektujúce aktuálne spoločenské témy,“ priblížil programový riaditeľ Ondrej Starinský. Potvrdil, že festival za účasti domácich i zahraničných hostí prinesie aj česko-slovenské premiéry a bohatý sprievodný program.
Otváracím filmom bude životopisná snímka o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi a jeho trénerke rakúskeho pôvodu Hilde Múdrej. V snímke Šampión ju stvárňuje Jana Nagyová Pulm, ktorá pred novinármi priznala, že krasokorčuľovanie v detstve milovala a túžila sa stať krasokorčuliarkou, čo jej síce nevyšlo, ale láska k tomuto športu jej zostala.
Herečka, ktorá si divákov získala ako Arabela v rovnomennom televíznom seriáli, sa do filmového sveta vrátila v roku 2021 v rozprávke Princ mamáčik, ktorej spoluproducentom bol režisér filmu Šampión Jakub Červenka. Práve on ponúkol herečke úlohu trénerky Hildy. „Dobre, že som sedela, absolútne ma to dorazilo, pretože je to krásna rola pre mňa ako pre ženu. Mala som 66 rokov, na moje narodeniny sme začali natáčať, je to zaslúžená rola po tých rokoch, pretože moja pečiatka je stále princezná,“ poznamenala Nagyová ku genéze filmu zobrazujúceho spojenie Nepela - Múdra.
„Je to sympatická dvojica, ktorá strávila spolu, trénovala spolu 15 rokov. Je to pre mňa symbióza slobody. Málokto vedel, za čo Ondrej 2. marca 1973 tancuje. Tancoval za to, aby si splnil svoj sen, za slobodu, aby mohol odísť a venovať sa tancu v Holiday on Ice, ale predovšetkým, aby sa mohol otvorene priznať k svojej sexuálnej orientácii,“ vysvetlila herečka tému filmu, ktorá je podľa Nagyovej Pulm aktuálna aj po 50 rokoch. „Zaujímam sa o túto tému, nie som žiadny homofób ani rasista, naopak, zastávam, aby ľudia boli oveľa viac tolerantnejší v dnešnom 21. storočí,“ podčiarkla herečka k životopisnej dráme, ktorá sa bude na festivale uchádzať o titul najlepší celovečerný hraný film v súťažnej sekcii V strede Európy.
