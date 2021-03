Febiofest sa ani tento rok neuskutoční v tradičnej podobe

Bratislava 2. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival Febiofest sa v štandardnej podobe neuskutoční ani v tomto roku. Aj aktuálny 28. ročník naplánovaný na 24. až 30. marca zastavila koronakríza. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.



Podľa výkonnej riaditeľky festivalu Ľubice Orechovskej je evidentné, že v čase tradičného jarného termínu nebude možné organizovať interiérové kultúrne akcie, ani pozývať do Bratislavy zahraničných hostí: "A teda nebude možné ani usporiadať festival, na aký sme boli zvyknutí a ako ho máme radi. Febiofest znamená okrem filmových zážitkov aj stretnutia, výmeny názorov, inšpirácií a energií. Nie je možné predpovedať, kedy by sme festival s naplnením týchto cieľov mohli s istotou ponúknuť."



Organizátori nechcú filmový program presúvať do online priestoru, ani celý festival do termínu v druhej polovici roka. Uvedomujú si, že by tak narušili prirodzený kalendár kultúrnych podujatí na Slovensku. "Preto sme sa rozhodli v priebehu roka 2021 neorganizovať Febiofest v jeho tradičnej podobe, ale predstaviť aspoň časť z jeho ponuky, ktorá ho v mnohom definuje a vieme ju počas roka bezpečne zorganizovať," dodala Orechovská.



Febiofest má počas roka predstaviť hlavnú súťažnú sekciu V strede Európy, v ktorej sa každoročne stretáva zostava 20 krátkych filmov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Rakúska. "Najlepšie aktuálne snímky aj ich tvorcov chceme divákom predstaviť v kine na veľkom plátne. Predpokladáme ich tradičné napojenie na medzinárodné vzdelávaco-diskusné Visegrad Film Forum, ktoré sa odsúva na jesenný termín," vysvetlila Orechovská.



V pláne sú aj exkluzívne uvedenia výnimočných celovečerných titulov, ktoré festival prinesie pod hlavičkou FEBIOFEST – výber 2021 do tradičných festivalových kín v Bratislave aj v regiónoch. "A to v čase, keď budú filmové projekcie označené ako neriziková aktivita," avizujú organizátori s tým, že v pôvodne plánovanom termíne Febiofestu sa uskutočnia Industry Days určené pre odbornú verejnosť. V rámci tejto aktivity bude 23. a 30. marca prezentácia pripravovaných slovenských filmov Works In Progress v podobe živého online streamu, počas ktorého tvorcovia predstavia 11 nových filmových projektov. "Jeho divákmi a účastníkmi budú zástupcovia renomovaných filmových festivalov, sales agenti i médiá. Novinkou je, že porota vyberie po vzore podobných podujatí v zahraničí najlepší prezentovaný projekt, ktorý získa Cenu Best Febio Pitch s finančnou prémiou 3000 eur," dodala Kizáková.