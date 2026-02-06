< sekcia Kultúra
Februárové filmové novinky sa poriadne pohrajú s vašimi emóciami
Nechajte sa pohltiť vzrušujúcimi premiérami v kinách Cinema City.
Autor OTS
Bratislava 6. februára (OTS) - Ani vo februári nebudú na veľkých plátnach chýbať hollywoodske hviezdy. Hneď v prvom týždni sa napríklad Timothée Chalamet predvedie v dráme Veľký Marty. Tešiť sa môžete aj na Chrisa Hemswortha a Halle Berry v trileri Cesta zločinu či na Jude Lawa v politickej dráme Čarodejník z Kremľa. Fanúšikov hororov nadchnú novinky Piskot, Primát či siedma časť zo série Vreskot. Na romantickú nôtu zahrá strhujúci príbeh v romantickej dráme Búrlivé výšiny, ale aj české novinky Keď sa zhasne a Nečakaná dovolenka. Najmladší diváci si nesmú nechať ujsť animáky GOAT: Najlepší z najlepších a Superpes Charlie. Ak sa chcete v kine poriadne zasmiať, potom je pre vás to prave francúzska komédia Bláznivý Marsupilami.
Februárove premiéry vám v Cinema City „zachutia“ ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete špeciality ako pizza, hotdogy, kuracie stripsy či syrové špeciality. K nim sa najviac hodí pestrá palete čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov, napríklad strawberry mojito je ideálnou voľbou. Ak patríte medzi kávičkárov, určite vás poteší novinka v podobe perníkového latte a oceníte tiež sladké dezerty ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré februárové premiéry vás lákajú najviac?
Píšťala smrti, o ktorej sa doteraz len šepkalo v legendách, jediným fúknutím ožíva – a jej desivý piskot privolá budúcu smrť. Keď na ňu narazí partia outsiderov zo strednej školy, netušia, aké zlo držia v rukách. Počet obetí rastie a priatelia sa zúfalo snažia odhaliť pôvod prekliateho starodávneho aztéckeho artefaktu, aby zastavili hrôzostrašnú reťaz udalostí, ktorú sami spustili. Privolá aj vás píšťala smrti do kín Cinema City na premiéru hororu PISKOT? Uvidíte už 5. februára. Film nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov.
Študentka Lucy (Johnny Sequoyah) prichádza na prázdniny domov do luxusnej haciendy pri mori. Spolu s partiou priateľov ich víta nielen slnečné pobrežie, ale aj priateľský šimpanz Ben, člen rodiny, ktorého Lucyina matka v rámci svojho výskumu naučila komunikovať s ľuďmi. Tento raj sa však môže zmeniť na peklo lusknutím prsta. Stačí nešťastná zhoda náhod, drobné poranenie a infekcia – a mierumilovný ľudoop sa premení na nebezpečné monštrum. Jeho inteligencia a nesmierna fyzická sila ho predurčujú k tomu, aby sa s vydesenými ľudskými obyvateľmi začal krvavo hrať a zbavil sa ich s chladnou efektivitou. Režisér Johannes Roberts nepreháňa: „Ben je Freddy Krueger medzi šimpanzmi.” Presvedčte sa o tom na premiére hororu PRIMÁT. V Cinema City od 5. februára.
Film VEĽKÝ MARTY sleduje Martyho Mausera, mladého snílka z New Yorku z roku 1952, ktorý je posadnutý myšlienkou stať sa majstrom sveta v stolnom tenise, športe, ktorý v tej dobe nebol príliš atraktívny. Film sleduje jeho posadnutú, niekedy naivnú vieru v seba samého, ktorá ho ženie cez New York do Londýna, Paríža a Tokia. Režisér Josh Safdie kombinuje surovosť a detailnú atmosféru 50. rokov s výraznými hereckými výkonmi v čele s Timothée Chalametom. Obsadenie dopĺňajú držiteľka Oscara Gwyneth Paltrow, raper Tyler the Creator aj herečka Fran Drescher, známa zo sitkomu Pestúnka Fran. Dráma VEĽKÝ MARTY v kinách Cinema City od 5. februára.
Michael Mason (Jason Statham) je bývalý špičkový zabijak, ktorý teraz žije osamelý život v úplnej izolácii na opustenom ostrove. Jeho jediným osobným kontaktom so svetom je dievča, ktoré mu prináša potrebné zásoby. Neočakávaný zvrat v ich životoch nastane, keď ich zastihne silná búrka. Mason zachráni dievča a táto neočakávaná situácia ho prinúti odhaliť miesto svojho úkrytu, ktorý musí opustiť. Tým sa začne séria drsných udalostí, ktoré ho prinútia čeliť svojej temnej minulosti, prijať svoj osud a prevziať zodpovednosť za ochranu života dievčaťa. To má za následok smrť mnohých ich prenasledovateľov, na čele s tajomným agentom (Bill Nighy), ktorý sleduje každý ich pohyb. K Masonovmu zdeseniu je jeho cesta z úkrytu lemovaná mŕtvymi alebo v najlepšom prípade stonajúcimi protivníkmi, ktorí sa pokúsili zabiť ich. Drsná akčná novinka V ÚKRYTE prichádza do Cinema City už 5. februára.
Chris Hemsworth sa v novom akčnom thrilleri predstaví ako Davis, nepolapiteľný zlodej šperkov stojaci pred najväčšou lúpežou svojho života. Do jeho života sa totiž nečakane pripletie poisťovacia maklérka Sharon (Halle Berry), ktorej klienti patria medzi najbohatšiu elitu spoločnosti, čo Davis prirodzene musí využiť. Kým sa však pripravuje na dokonalú akciu, netuší, že po jeho stopách ide neúprosný detektív (Mark Ruffalo), odhodlaný legendárneho zlodeja chytiť za každú cenu. Hranica medzi lovcom a korisťou sa postupne stiera a Davis si začína uvedomovať, že tento kšeft môže byť jeho posledným. Nechajte sa vtiahnuť do deja novinky CESTA ZLOČINU v kinách Cinema City od 12. februára.
Nové animované dobrodružstvo zo sveta zvierat plné humoru, priateľstva a športového nadšenia. Mladý Will má veľký sen – stať sa hviezdou drsnobalu, populárnej zvieracej verzie basketbalu, kde dominujú rýchli a silní hráči ako jaguáre či medvede. Je to však cap a pre zviera jeho veľkosti nie je v tomto tvrdohlavom športe miesto. Keď sa mu nečakane naskytne šanca pridať sa k svojmu obľúbenému tímu, neváha. Lenže získať si rešpekt ostatných nie je ľahké. Will musí prekonať predsudky, ukázať nevídanú odvahu a dokázať, že aj ten najmenší hráč môže zohrať veľkú úlohu. Za novinkou stoja tvorcovia hitu K-POP Demon Hunters. Animovaný film GOAT: NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH príde do kín už 12. februára.
Nina je ambiciózna šéfkuchárka, ktorá sa chystá otvoriť si vlastnú reštauráciu, Richard je vyhľadávaný gynekológ. Kedysi tvorili šťastný pár, po rokoch manželstva sa však ocitnú v komplikovanej vzťahovej situácii – ani jeden skrátka nemôže toho druhého vystáť. Od rozvodu ich delí jediná vec, zmluva, ktorú kedysi v opitosti spísali na papierový obrúsok a v ktorej sa zaviazali, že ten, kto zaviní koniec vzťahu, nedostane zo spoločného majetku ani korunu. Richard v zúfalosti požiada kamaráta Čendu, ktorý je ženatý s ich spoločnou kamarátkou Alenou, aby Ninu na otvorení jej nového podniku zviedol. Tá sa to však dozvie a plánuje pomstu. Neveru za neveru! A tak je slávnostný večer plný zmätkov, komických situácií i gastronomických prekvapení. Čo sa stane KEĎ SA ZHASNE? To zistíte už 12. februára v kinách Cinema City.
Príbeh túžby, lásky a vášne inšpirovaný kultovým románom od anglickej spisovateľky Emily Brönteovej a tým, čo zostalo ukryté medzi jeho riadkami. Na pochmúrnom anglickom vidieku sa odohráva strhujúci a tragický príbeh zakázanej lásky medzi Cathy a Heathcliffom, sirotou, ktorého si adoptuje Cathyn otec. Spolu vyrastajú v sídle Búrlivé výšiny, kde sa ich detské priateľstvo mení na hlbokú, vášnivú a nebezpečnú lásku. Cathy však túži po spoločenskom postavení a vydá sa za bohatého suseda. Zradený Heathcliff odchádza - aby sa po rokoch vrátil ako zámožný muž, odhodlaný pomstiť sa a získať Cathy späť. Ich vzťah je však komplikovaný, nespútaný a plný vášne a je len otázkou času, kedy ich oboch úplne zničí. V hlavných úlohách zažiaria Margot Robbie a Jacob Elordi. Užite si strhujúci príbeh BÚRLIVÉ VÝŠINY v kinách Cinema City od 12. februára.
Mladý a plachý chlapec Danny si predstavuje úžasný svet, v ktorom on a jeho milovaný pes Charlie hrajú hlavné úlohy vo svojich vlastných superhrdinských dobrodružstvách. Keď Charlieho záhadne unesú mimozemšťania, získa skutočné superschopnosti a stane sa Superpsom Charliem, najväčším a najslávnejším superhrdinským psom, akého svet kedy videl. Milujú ho všetci okrem Puddyho, zlého mačacieho suseda. Keď je osud ľudstva v ohrození, Danny a Charlie musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby prekazili Puddyho diabolské plány. Vezmite celú rodinu na premiéru animáku SUPERPES CHARLIE. V Cinema City od 19. februára.
Kde sa objaví, tam je o zábavu postarané! Svojimi uletenými kúskami pobláznil roztomilý Marsupilami čitateľov už v polovici minulého storočia, a tak nečudo, že sa po Asterixovi a Tintinovi dostáva na filmové plátna aj táto legenda belgicko-francúzskeho komiksu. Do parády si žltého chlpatého tvora s čiernymi škvrnami, ktorý najviac pripomína leoparda so psími ušami a neuveriteľne dlhým chvostom, vzali tí najpovolanejší – partia vtipkárov okolo Philippa Lacheaua, ktorá má na konte úspešné komédie Alibi na mieru, Badman alebo Rýchlo a nemožne. Diváci sa tak môžu tešiť na rodinné dobrodružstvo plné komických katastrof, nedorozumení a zmätkov. Príďte si komédiu BLÁZNIVÝ MARSUPILAMI naplno užiť do kín Cinema City od 26. februára.
Mrazivý politický thriller ČARODEJNÍK Z KREMĽA v réžii Oliviera Assayasa sleduje fiktívnu postavu Vadima Baranova bývalého umelca a producenta reality šou, ktorý sa v chaose postsovietskeho Ruska v 90. rokoch stáva kľúčovým mediálnym stratégom agenta KGB Vladimira Putina na jeho ceste k moci. Film je adaptáciou francúzskeho bestselleru Giuliana da Empoli Kremeľský mág. Prostredníctvom postavy Vadima Baranova opisuje ruskú spoločnosť a jej premeny od začiatku 90. rokov až po anexiu Krymu a odhaľuje mechanizmy moci. Hlavné úlohy stvárnili Jude Law, ktorý je v úlohe Vladimíra Putina takmer na nerozoznanie, a Paul Dano v úlohe Vadima Baranova opäť potvrdzuje, že je jedným z najvýraznejších hercov svojej generácie. Presvedčte sa sami na premiére trileru ČARODEJNÍK Z KREMĽA v Cinema City už 26. februára.
Žiadne plány dospelých nemôžu odolať detskej vynaliezavosti. Denisa to zistí, keď jej starostlivo naplánovaný výlet na talianske pobrežie skončí na odľahlom českom kempingu. Zatiaľ čo sa zúfalo snaží dostať všetko späť do normálu, jej dve deti rýchlo nájdu cestu k Petrovi, ktorý nedobrovoľne spravuje niekoľko lesných chát v romantickom kúte Svatojánské proudy. Spolu s deťmi početnej rodiny Petráskovcov zažívajú nielen nečakané dovolenkové dobrodružstvá, ale úspešne prekazia aj ich odchod a Denisin životný plán. K tomu výrazne prispievajú aj dvaja starnúci tuláci a Petrovi excentrickí rodičia. Skrátka, keď sa všetky vaše plány jeden po druhom rozpadajú, nie je čas prestať plánovať? Naplánujte si návštevu kín Cinema City na premiéru českej novinky NEČAKANÉ LETO už 26. februára.
V tichom mestečku, kde si Sidney Prescott (Neve Campbell) vybudovala nový život, sa objaví nový vrah v maske Ghostface. Psychopatický vrah sa tentoraz vôbec neskrýva – je posadnuto odhodlaný zničiť Sidney celý jej život. Najtemnejšie obavy Sidney sa naplnia, keď sa jej dcéra (Isabel May) stane jeho ďalším cieľom. Rozhodnutá chrániť svoju rodinu, Sidney musí čeliť hrôzam svojej minulosti, aby raz a navždy ukončila krviprelievanie. V pokračovaní kultovej hororovej série uvidíte Neve Campbell, Courteney Cox aj Mckennu Grace. Horor VRESKOT 7 v kinách Cinema City od 26. februára.
Februárove premiéry vám v Cinema City „zachutia“ ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete špeciality ako pizza, hotdogy, kuracie stripsy či syrové špeciality. K nim sa najviac hodí pestrá palete čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov, napríklad strawberry mojito je ideálnou voľbou. Ak patríte medzi kávičkárov, určite vás poteší novinka v podobe perníkového latte a oceníte tiež sladké dezerty ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré februárové premiéry vás lákajú najviac?
Píšťala smrti, o ktorej sa doteraz len šepkalo v legendách, jediným fúknutím ožíva – a jej desivý piskot privolá budúcu smrť. Keď na ňu narazí partia outsiderov zo strednej školy, netušia, aké zlo držia v rukách. Počet obetí rastie a priatelia sa zúfalo snažia odhaliť pôvod prekliateho starodávneho aztéckeho artefaktu, aby zastavili hrôzostrašnú reťaz udalostí, ktorú sami spustili. Privolá aj vás píšťala smrti do kín Cinema City na premiéru hororu PISKOT? Uvidíte už 5. februára. Film nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov.
Študentka Lucy (Johnny Sequoyah) prichádza na prázdniny domov do luxusnej haciendy pri mori. Spolu s partiou priateľov ich víta nielen slnečné pobrežie, ale aj priateľský šimpanz Ben, člen rodiny, ktorého Lucyina matka v rámci svojho výskumu naučila komunikovať s ľuďmi. Tento raj sa však môže zmeniť na peklo lusknutím prsta. Stačí nešťastná zhoda náhod, drobné poranenie a infekcia – a mierumilovný ľudoop sa premení na nebezpečné monštrum. Jeho inteligencia a nesmierna fyzická sila ho predurčujú k tomu, aby sa s vydesenými ľudskými obyvateľmi začal krvavo hrať a zbavil sa ich s chladnou efektivitou. Režisér Johannes Roberts nepreháňa: „Ben je Freddy Krueger medzi šimpanzmi.” Presvedčte sa o tom na premiére hororu PRIMÁT. V Cinema City od 5. februára.
Film VEĽKÝ MARTY sleduje Martyho Mausera, mladého snílka z New Yorku z roku 1952, ktorý je posadnutý myšlienkou stať sa majstrom sveta v stolnom tenise, športe, ktorý v tej dobe nebol príliš atraktívny. Film sleduje jeho posadnutú, niekedy naivnú vieru v seba samého, ktorá ho ženie cez New York do Londýna, Paríža a Tokia. Režisér Josh Safdie kombinuje surovosť a detailnú atmosféru 50. rokov s výraznými hereckými výkonmi v čele s Timothée Chalametom. Obsadenie dopĺňajú držiteľka Oscara Gwyneth Paltrow, raper Tyler the Creator aj herečka Fran Drescher, známa zo sitkomu Pestúnka Fran. Dráma VEĽKÝ MARTY v kinách Cinema City od 5. februára.
Michael Mason (Jason Statham) je bývalý špičkový zabijak, ktorý teraz žije osamelý život v úplnej izolácii na opustenom ostrove. Jeho jediným osobným kontaktom so svetom je dievča, ktoré mu prináša potrebné zásoby. Neočakávaný zvrat v ich životoch nastane, keď ich zastihne silná búrka. Mason zachráni dievča a táto neočakávaná situácia ho prinúti odhaliť miesto svojho úkrytu, ktorý musí opustiť. Tým sa začne séria drsných udalostí, ktoré ho prinútia čeliť svojej temnej minulosti, prijať svoj osud a prevziať zodpovednosť za ochranu života dievčaťa. To má za následok smrť mnohých ich prenasledovateľov, na čele s tajomným agentom (Bill Nighy), ktorý sleduje každý ich pohyb. K Masonovmu zdeseniu je jeho cesta z úkrytu lemovaná mŕtvymi alebo v najlepšom prípade stonajúcimi protivníkmi, ktorí sa pokúsili zabiť ich. Drsná akčná novinka V ÚKRYTE prichádza do Cinema City už 5. februára.
Chris Hemsworth sa v novom akčnom thrilleri predstaví ako Davis, nepolapiteľný zlodej šperkov stojaci pred najväčšou lúpežou svojho života. Do jeho života sa totiž nečakane pripletie poisťovacia maklérka Sharon (Halle Berry), ktorej klienti patria medzi najbohatšiu elitu spoločnosti, čo Davis prirodzene musí využiť. Kým sa však pripravuje na dokonalú akciu, netuší, že po jeho stopách ide neúprosný detektív (Mark Ruffalo), odhodlaný legendárneho zlodeja chytiť za každú cenu. Hranica medzi lovcom a korisťou sa postupne stiera a Davis si začína uvedomovať, že tento kšeft môže byť jeho posledným. Nechajte sa vtiahnuť do deja novinky CESTA ZLOČINU v kinách Cinema City od 12. februára.
Nové animované dobrodružstvo zo sveta zvierat plné humoru, priateľstva a športového nadšenia. Mladý Will má veľký sen – stať sa hviezdou drsnobalu, populárnej zvieracej verzie basketbalu, kde dominujú rýchli a silní hráči ako jaguáre či medvede. Je to však cap a pre zviera jeho veľkosti nie je v tomto tvrdohlavom športe miesto. Keď sa mu nečakane naskytne šanca pridať sa k svojmu obľúbenému tímu, neváha. Lenže získať si rešpekt ostatných nie je ľahké. Will musí prekonať predsudky, ukázať nevídanú odvahu a dokázať, že aj ten najmenší hráč môže zohrať veľkú úlohu. Za novinkou stoja tvorcovia hitu K-POP Demon Hunters. Animovaný film GOAT: NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH príde do kín už 12. februára.
Nina je ambiciózna šéfkuchárka, ktorá sa chystá otvoriť si vlastnú reštauráciu, Richard je vyhľadávaný gynekológ. Kedysi tvorili šťastný pár, po rokoch manželstva sa však ocitnú v komplikovanej vzťahovej situácii – ani jeden skrátka nemôže toho druhého vystáť. Od rozvodu ich delí jediná vec, zmluva, ktorú kedysi v opitosti spísali na papierový obrúsok a v ktorej sa zaviazali, že ten, kto zaviní koniec vzťahu, nedostane zo spoločného majetku ani korunu. Richard v zúfalosti požiada kamaráta Čendu, ktorý je ženatý s ich spoločnou kamarátkou Alenou, aby Ninu na otvorení jej nového podniku zviedol. Tá sa to však dozvie a plánuje pomstu. Neveru za neveru! A tak je slávnostný večer plný zmätkov, komických situácií i gastronomických prekvapení. Čo sa stane KEĎ SA ZHASNE? To zistíte už 12. februára v kinách Cinema City.
Príbeh túžby, lásky a vášne inšpirovaný kultovým románom od anglickej spisovateľky Emily Brönteovej a tým, čo zostalo ukryté medzi jeho riadkami. Na pochmúrnom anglickom vidieku sa odohráva strhujúci a tragický príbeh zakázanej lásky medzi Cathy a Heathcliffom, sirotou, ktorého si adoptuje Cathyn otec. Spolu vyrastajú v sídle Búrlivé výšiny, kde sa ich detské priateľstvo mení na hlbokú, vášnivú a nebezpečnú lásku. Cathy však túži po spoločenskom postavení a vydá sa za bohatého suseda. Zradený Heathcliff odchádza - aby sa po rokoch vrátil ako zámožný muž, odhodlaný pomstiť sa a získať Cathy späť. Ich vzťah je však komplikovaný, nespútaný a plný vášne a je len otázkou času, kedy ich oboch úplne zničí. V hlavných úlohách zažiaria Margot Robbie a Jacob Elordi. Užite si strhujúci príbeh BÚRLIVÉ VÝŠINY v kinách Cinema City od 12. februára.
Mladý a plachý chlapec Danny si predstavuje úžasný svet, v ktorom on a jeho milovaný pes Charlie hrajú hlavné úlohy vo svojich vlastných superhrdinských dobrodružstvách. Keď Charlieho záhadne unesú mimozemšťania, získa skutočné superschopnosti a stane sa Superpsom Charliem, najväčším a najslávnejším superhrdinským psom, akého svet kedy videl. Milujú ho všetci okrem Puddyho, zlého mačacieho suseda. Keď je osud ľudstva v ohrození, Danny a Charlie musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby prekazili Puddyho diabolské plány. Vezmite celú rodinu na premiéru animáku SUPERPES CHARLIE. V Cinema City od 19. februára.
Kde sa objaví, tam je o zábavu postarané! Svojimi uletenými kúskami pobláznil roztomilý Marsupilami čitateľov už v polovici minulého storočia, a tak nečudo, že sa po Asterixovi a Tintinovi dostáva na filmové plátna aj táto legenda belgicko-francúzskeho komiksu. Do parády si žltého chlpatého tvora s čiernymi škvrnami, ktorý najviac pripomína leoparda so psími ušami a neuveriteľne dlhým chvostom, vzali tí najpovolanejší – partia vtipkárov okolo Philippa Lacheaua, ktorá má na konte úspešné komédie Alibi na mieru, Badman alebo Rýchlo a nemožne. Diváci sa tak môžu tešiť na rodinné dobrodružstvo plné komických katastrof, nedorozumení a zmätkov. Príďte si komédiu BLÁZNIVÝ MARSUPILAMI naplno užiť do kín Cinema City od 26. februára.
Mrazivý politický thriller ČARODEJNÍK Z KREMĽA v réžii Oliviera Assayasa sleduje fiktívnu postavu Vadima Baranova bývalého umelca a producenta reality šou, ktorý sa v chaose postsovietskeho Ruska v 90. rokoch stáva kľúčovým mediálnym stratégom agenta KGB Vladimira Putina na jeho ceste k moci. Film je adaptáciou francúzskeho bestselleru Giuliana da Empoli Kremeľský mág. Prostredníctvom postavy Vadima Baranova opisuje ruskú spoločnosť a jej premeny od začiatku 90. rokov až po anexiu Krymu a odhaľuje mechanizmy moci. Hlavné úlohy stvárnili Jude Law, ktorý je v úlohe Vladimíra Putina takmer na nerozoznanie, a Paul Dano v úlohe Vadima Baranova opäť potvrdzuje, že je jedným z najvýraznejších hercov svojej generácie. Presvedčte sa sami na premiére trileru ČARODEJNÍK Z KREMĽA v Cinema City už 26. februára.
Žiadne plány dospelých nemôžu odolať detskej vynaliezavosti. Denisa to zistí, keď jej starostlivo naplánovaný výlet na talianske pobrežie skončí na odľahlom českom kempingu. Zatiaľ čo sa zúfalo snaží dostať všetko späť do normálu, jej dve deti rýchlo nájdu cestu k Petrovi, ktorý nedobrovoľne spravuje niekoľko lesných chát v romantickom kúte Svatojánské proudy. Spolu s deťmi početnej rodiny Petráskovcov zažívajú nielen nečakané dovolenkové dobrodružstvá, ale úspešne prekazia aj ich odchod a Denisin životný plán. K tomu výrazne prispievajú aj dvaja starnúci tuláci a Petrovi excentrickí rodičia. Skrátka, keď sa všetky vaše plány jeden po druhom rozpadajú, nie je čas prestať plánovať? Naplánujte si návštevu kín Cinema City na premiéru českej novinky NEČAKANÉ LETO už 26. februára.
V tichom mestečku, kde si Sidney Prescott (Neve Campbell) vybudovala nový život, sa objaví nový vrah v maske Ghostface. Psychopatický vrah sa tentoraz vôbec neskrýva – je posadnuto odhodlaný zničiť Sidney celý jej život. Najtemnejšie obavy Sidney sa naplnia, keď sa jej dcéra (Isabel May) stane jeho ďalším cieľom. Rozhodnutá chrániť svoju rodinu, Sidney musí čeliť hrôzam svojej minulosti, aby raz a navždy ukončila krviprelievanie. V pokračovaní kultovej hororovej série uvidíte Neve Campbell, Courteney Cox aj Mckennu Grace. Horor VRESKOT 7 v kinách Cinema City od 26. februára.