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Felicita či Sempre Sempre: Al Bano prinesie do Bratislavy svoje hity
Spolu so svojou kapelou zavedie Al Bano publikum priamo do srdca Talianska prostredníctvom piesní, ktoré sa stali soundtrackom miliónov životov.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Legendárny umelec, talianska hudobná ikona a nadčasový hlas - to je Al Bano Carrisi. Cesta láskou, vášňou a hudbou čaká všetkých jeho fanúšikov po viac ako 30 rokoch, keď v Bratislave naposledy vystúpil ešte vo dvojici s Rominou Power. Všetky jeho najväčšie hity nebudú chýbať ani tentoraz 4. decembra v Peugeot aréne, kde vystúpi spoločne so svojou kapelou na koncerte All The Greatest Hits Live. TASR o tom informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.
Al Bano, vlastným menom Albano Carrisi, je víťazom legendárneho festivalu Sanremo z roku 1984, reprezentantom Talianska na Eurovision Song Contest v roku 1976, umelcom s viac ako 25 miliónmi predaných nosičov po celom svete, dlhoročným účastníkom festivalu Sanremo s viac ako 15 účasťami a interpretom, ktorého kariéra trvá viac ako päť desaťročí. Al Bano je najznámejším hlasom talianskej popovej hudby vo svete.
Spolu so svojou kapelou zavedie Al Bano publikum priamo do srdca Talianska prostredníctvom piesní, ktoré sa stali soundtrackom miliónov životov - Felicita, Sharazan, Ci Sara, Liberta, Sempre Sempre a mnohých ďalších melódií plných lásky, vášne a nezabudnuteľných emócií. Jeho nezameniteľná charizma a mimoriadna kariéra z neho urobili symbol talianskej romantiky a hudobnej dokonalosti pre celé generácie.
Al Bano, vlastným menom Albano Carrisi, je víťazom legendárneho festivalu Sanremo z roku 1984, reprezentantom Talianska na Eurovision Song Contest v roku 1976, umelcom s viac ako 25 miliónmi predaných nosičov po celom svete, dlhoročným účastníkom festivalu Sanremo s viac ako 15 účasťami a interpretom, ktorého kariéra trvá viac ako päť desaťročí. Al Bano je najznámejším hlasom talianskej popovej hudby vo svete.
Spolu so svojou kapelou zavedie Al Bano publikum priamo do srdca Talianska prostredníctvom piesní, ktoré sa stali soundtrackom miliónov životov - Felicita, Sharazan, Ci Sara, Liberta, Sempre Sempre a mnohých ďalších melódií plných lásky, vášne a nezabudnuteľných emócií. Jeho nezameniteľná charizma a mimoriadna kariéra z neho urobili symbol talianskej romantiky a hudobnej dokonalosti pre celé generácie.