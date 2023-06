Fest Anča chystá pestrý filmový program aj pre deti

Bratislava 20. júna (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča pripravil pestrý filmový program aj pre najmenších. Záver školského roka a začiatok letných prázdnin môžu detskí diváci osláviť na filmových projekciách aj divadelných predstaveniach. "Špeciálne festivalová nedeľa sa bude niesť v znamení detského programu v Mestskom divadle Žilina," avizujú organizátori podujatia Fest Anča, ktoré sa v meste pod Dubňom uskutoční od 29. júna do 2. júla.



Deti a ich rodičia si prídu na svoje počas trvania celého festivalu. Filmový program si budú môcť vychutnať v rámci viacerých súťažných i nesúťažných sekcií. "Detskému divákovi chceme prostredníctvom nich prezentovať animovanú tvorbu, ktorú bežne nevidí na obrazovkách televízie či v komerčných multiplexoch. Animovaná tvorba, to nie je len Pixar a Disney, ale aj autorská animácia," upozorňuje Fest Anča.



V medzinárodnej súťaži krátkych animovaných filmov pre deti uvedie osem originálnych titulov, ktoré ich tvorcovia vytvorili v priebehu posledných dvoch rokov. Jedným z nich je vtipný príbeh T-Rex nemeckej režisérky Julie Ocker o dinosaurovi, ktorý nevie hrať basketbal. "Švajčiarsky krátky film Jazierko zas predstaví nepoznaný svet obyvateľov jedného (ne)obyčajného rybníka," približujú organizátori festivalu, ktorý premietne aj estónsky film Repka, prerozprávanie známej slovanskej rozprávky o ťahaní.



Filmy pre deti premietne festival aj pár dní pred svojím začiatkom, konkrétne v utorok a stredu. Do tohto programu s lektorskými úvodmi a workshopmi sa zapoja triedy 1. stupňa základných škôl zo Žiliny a okolia. Žiaci následne hlasovaním určia víťaza ocenenia Anča Award v kategórii Najlepší detský krátky animovaný film.



Na detských divákov čakajú aj dve sekcie nesúťažných filmov, ktoré sa nezmestili do hlavnej súťaže. Premietnu napríklad humornú snímku o huňatej bielej mačke, ktorá zo všetkého najviac túži po tom, aby našla to najpohodlnejšie miesto na oddych v celom vesmíre. Deti sa môžu tešiť aj na malý svet pod našimi nohami a ich nových kamarátov dopravné značky.



Fest Anča premietne aj blok slovenských animovaných filmov študentov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave pri príležitosti 30. výročia vzniku Ateliéru animovanej tvorby. "Deti uvidia snové cirkusové predstavenie, lesné zvieratká, školskú návštevu múzea, ale aj netradičný príbeh o Červenej čiapočke," dodávajú organizátori. Do festivalovej ponuky zaradili aj celovečernú snímku Kataríny Kerekesovej Websterovci vo filme.