Fest Anča po presunutí termínu na august zverejnila zoznam filmov

Bratislava 3. mája (TASR) - Na koniec augusta presunuli organizátori Medzinárodný festival animácie Fest Anča, ktorý sa každoročne koná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a v Novej Synagóge v Žiline. Festival, ktorého cieľom je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru, prinesie filmy od osvedčených animátorov aj celkom nové mená, bohaté slovenské sekcie a aktuálne trendy v animácii. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Vozárová.



Oficiálny výber 13. ročníka festivalu, zverejnený na jeho webstránke, ponúkne známe animátorské mená, hostí z predošlých ročníkov. Medzi nimi sú napríklad Vera Neubauer, Peter Millard, Max Hattler či Michael Frei – aj minulí držitelia festivalových ocenení Julia Ocker, Lena von Döhren či Milos Tomič.



"Tento rok sa nám prihlásilo rekordných 1650 filmov zo 65 krajín. Do programu sa z nich kvalifikovalo vyše 250. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v desiatich súťažných a nesúťažných sekciách," priblížila Vozárová.



Riaditeľka festivalu a členka predvýberovej komisie Ivana Sujová vyjadrila radosť, že niekdajší hostia a ocenení svojimi prihláškami aj naďalej prejavujú festivalu svoju priazeň. "Teší nás tiež, že veľká časť vybraných filmov mapuje trendy v animácii a že výber je veľmi pestrý. Fest Anča si zakladá na rôznorodosti a unikátnosti programu, snažíme sa dávať priestor aj menej známym filmom a animátorom," poznamenala s tým, že zaujímavosťou v programe bude tento rok nová nesúťažná sekcia dokumentárnych animovaných filmov s názvom Krátky animovaný dokument.



Za známku kvality tohtoročných prihlášok považujú organizátori aj fakt, že viaceré z filmov už majú na konte ocenenia a uvedenia na významných zahraničných festivaloch. Napríklad film Dcéra českej autorky Darie Kashcheeva uviedli v Annecy, ocenili na Sundance a nominovali na Oscara. SH_T HAPPENS Michaely Mihály a Davida Štumpfa premietali v Sundance a Benátkach.



Silné zastúpenie má aj tento rok na Fest Anči domáca tvorba. Krátke domáce animované filmy dostali opäť v programe okrem súťažnej sekcie priestor aj v nesúťažnej Slovenskej panoráme.



"Pozitívne vnímame zväčšujúcu sa tematickú a žánrovú pestrosť naprieč slovenským animovaným filmom. Vidieť to napríklad aj v množstve videoklipov či v tvorbe pre deti," zhodnotila Sujová. Domáca tvorba má zastúpenie aj v hlavnej súťaži prostredníctvom spomínaného filmu SH_T HAPPENS a v súťaži videoklipov prostredníctvom minuloročného oceneného Mariána Vredíka.



Fest Anča 2020 sa uskutoční od 27. do 30. augusta v Žiline. Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie. Počas štyroch dní ponúka prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí.