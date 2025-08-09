< sekcia Kultúra
Fest dobrý festival ponúka hudbu, tanec, remeslá i súťaž silákov
V ponuke festivalu je aj Gastro show šéfkuchára Gaba Kocáka, ktorý ukáže, ako sa dajú tradičné jedlá pripraviť moderným a kreatívnym spôsobom.
Autor TASR
Trebišov 9. augusta (TASR) - Pestrý program vrátane hudobných a tanečných vystúpení ponúka Fest dobrý festival, ktorý sa v sobotu koná v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Súčasťou podujatia pri Kaštieli Andrássyovcov je aj európsky pohár silných mužov „Trebišovský muž z ocele“.
Festival je venovaný oslave tradícií, cezhraničnej spolupráce, priateľstva a spolupatričnosti. Ako informovali organizátori, návštevníkom sa predstaví folklórny súbor Železiar s tradičným programom Dožinky, súbor Huták Virágai z Maďarska či temperamentná maďarská tanečná skupina Karikázozo Tánccsoport Egyesület. Večer uzavrie o 21.00 h koncert Petra Cmoríka s kapelou.
„Jedným z cieľov festivalu je prehlbovanie kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Maďarskom a vytvorenie priestoru na spoločné zážitky bez ohľadu na vek, národnosť či zdravotné znevýhodnenie. V rámci slávnostnej časti sa uskutoční podpísanie deklarácie o spolupráci s maďarským partnerom a predstavia sa aj výsledky spoločných projektov,“ priblížila riaditeľka trebišovského múzea Beáta Kereštanová. Súčasťou podujatia bude aj verejná diskusia „Spájame regióny - čo nám EÚ priniesla?“, ktorá priblíži význam eurofondov a regionálnej spolupráce. „Pre mňa ako spoluautorku bude vzácnym momentom aj uvedenie knihy Živé dedičstvo a inkluzívne remeslá: Majstri tradičných umení a prístupy bez bariér na južnom Zemplíne,“ dodala Kereštanová.
V ponuke festivalu je aj Gastro show šéfkuchára Gaba Kocáka, ktorý ukáže, ako sa dajú tradičné jedlá pripraviť moderným a kreatívnym spôsobom. Pre návštevníkov sú pripravené ochutnávka tokajských vín, ukážky remesiel, trhy, prezentácia tradičnej slovenskej a maďarskej gastronómie, historické techniky mlátenia obilia, pečenie chleba či jazda na historickom traktore. Súčasťou je aj Detský zábavný svet s predstavením bábkového divadla Babadlo, škola tanca pre celú rodinu, drevený kolotoč, skákacie hrady, detská minizoo alebo maskoti.
„Festivaly ako tento sú príležitosťou ukázať silu našich tradícií, oživiť kultúrne dedičstvo regiónu a vytvárať mosty medzi ľuďmi,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.
Festival je venovaný oslave tradícií, cezhraničnej spolupráce, priateľstva a spolupatričnosti. Ako informovali organizátori, návštevníkom sa predstaví folklórny súbor Železiar s tradičným programom Dožinky, súbor Huták Virágai z Maďarska či temperamentná maďarská tanečná skupina Karikázozo Tánccsoport Egyesület. Večer uzavrie o 21.00 h koncert Petra Cmoríka s kapelou.
„Jedným z cieľov festivalu je prehlbovanie kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Maďarskom a vytvorenie priestoru na spoločné zážitky bez ohľadu na vek, národnosť či zdravotné znevýhodnenie. V rámci slávnostnej časti sa uskutoční podpísanie deklarácie o spolupráci s maďarským partnerom a predstavia sa aj výsledky spoločných projektov,“ priblížila riaditeľka trebišovského múzea Beáta Kereštanová. Súčasťou podujatia bude aj verejná diskusia „Spájame regióny - čo nám EÚ priniesla?“, ktorá priblíži význam eurofondov a regionálnej spolupráce. „Pre mňa ako spoluautorku bude vzácnym momentom aj uvedenie knihy Živé dedičstvo a inkluzívne remeslá: Majstri tradičných umení a prístupy bez bariér na južnom Zemplíne,“ dodala Kereštanová.
V ponuke festivalu je aj Gastro show šéfkuchára Gaba Kocáka, ktorý ukáže, ako sa dajú tradičné jedlá pripraviť moderným a kreatívnym spôsobom. Pre návštevníkov sú pripravené ochutnávka tokajských vín, ukážky remesiel, trhy, prezentácia tradičnej slovenskej a maďarskej gastronómie, historické techniky mlátenia obilia, pečenie chleba či jazda na historickom traktore. Súčasťou je aj Detský zábavný svet s predstavením bábkového divadla Babadlo, škola tanca pre celú rodinu, drevený kolotoč, skákacie hrady, detská minizoo alebo maskoti.
„Festivaly ako tento sú príležitosťou ukázať silu našich tradícií, oživiť kultúrne dedičstvo regiónu a vytvárať mosty medzi ľuďmi,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.