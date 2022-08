Festival 4 živly sa začína predpremiérou filmu Čierne na bielom

Banská Štiavnica 10. augusta (TASR) - Predpremiérou slovenského filmu Čierne na bielom sa začne v stredu v Banskej Štiavnici 24. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Tohtoročný festivalový program je venovaný téme Chaos a do starobylého banského mesta prinesie viac ako tri desiatky tematicky ladených filmov a sprievodných podujatí, program pre dospelé aj detské publikum, ale tiež inšpiratívnych hostí.



Podľa organizátorov štýlová romantická "gangsterka" z divokého slovenského juhu Čierne na bielom vyrozpráva príbeh o tom, prečo sa treba báť ľudí, ktorí vám podajú pero a povedia, že stačí niečo podpísať. "Tiež o tom, ako dokáže nečakaná láska strpčiť zločincom pokojný život a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich prerastie pýcha," približujú film.



Prvé slovenské premietanie filmu príde osobne uviesť režisér Rasťo Boroš spoločne s kameramanom Tomaszom Wierzbickim a hercami Milanom Ondríkom, Attilom Mokosom a Tomášom Mischurom.



K ďalším slovenským premiéram bude patriť film divadelníčky, kultúrnej manažérky, aktivistky i bývalej političky Viery Dubačovej Tí, ktorí zostali. Nakrútila ho na Ukrajine po tom, ako krajinu napadli ruské vojská. Spolu s kameramanom navštívila miesta, ktoré ruská armáda okupovala a bombardovala - Irpiň, Buča, Hostomeľ, Ozera. Zaznamenali tam sériu výpovedí a príbehov o ľuďoch, ktorí neutiekli a napriek ohrozeniu života ostali pomáhať, žiť, prežívať.



Festival uvedie aj animovanú snímku Tvojazem režiséra Petra Budinského, ktorá bola do slovenských kín uvedená len pred niekoľkými týždňami. "Film, ktorý spája tzv. steampunkovú estetiku s dobrodružným príbehom pre detského diváka či diváčku, je výsledkom práce tímu, ktorý na ňom pracoval od roku 2013," uvádzajú organizátori. Príbeh Rikiho, ktorý sa nečakane dostane do čarovného sveta nazývaného Tvojazem, premietne festival ako súčasť tzv. Detských 4 živlov, teda programu pre celé rodiny.



Celý program 24. ročníka Letného filmového festivalu 4 živly, ktorý potrvá do nedele (14. 8.), je k dispozícii na webstránke podujatia.