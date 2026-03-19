Festival Allegretto Žilina už 35 rokov predstavuje mladých virtuózov
Medzinárodný hudobný festival interpretačného umenia Allegretto Žilina oslávi v roku 2026 svoje 35. jubileum.
Autor OTS
Žilina 19. marca (OTS) - Podujatie, ktoré sa každoročne koná v Žiline, patrí k najvýznamnejším festivalom klasickej hudby na Slovensku a dlhodobo zaujíma významné miesto aj v stredoeurópskom kultúrnom priestore. Festival s bohatou tradíciou sa profiluje najmä ako platforma pre prezentáciu mladých laureátov a laureátok prestížnych medzinárodných hudobných súťaží, ktorí sa na jeho pódiu stretávajú s renomovanými orchestrami a dirigentmi.
Jubilejný 35. ročník festivalu Allegretto Žilina sa uskutoční od 20. do 25. apríla 2026 v Dome umenia Fatra. Počas šiestich festivalových dní sa publiku predstaví 11 interpretov zo siedmich krajín – Litvy, Slovenskej republiky, Českej republiky, Južnej Kórey, Japonska, Srbska a Spojených štátov amerických.
Počas šiestich festivalových dní zaznejú diela veľkých skladateľských osobností ako Mozart, Mendelssohn, Brahms či Liszt, ale aj skladby významných predstaviteľov stredoeurópskej hudobnej kultúry a slovenských autorov. Program doplní tradičný koncert víťazov súťaží študentov slovenských konzervatórií, ktorý pripomína, že Allegretto Žilina je festivalom otvoreným aj nastupujúcej generácii hudobníkov.
Otvorenie festivalu: Mozart a Mendelssohn so Štátnym komorným orchestrom Žilina
Festival otvorí Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou dirigenta Christophera Važana, slovensko-amerického hudobníka pôsobiaceho na európskych operných scénach. Ako sólista sa predstaví jeden z najvýraznejších mladých slovenských huslistov Teo Gertler, ktorý napriek mladému veku patrí k výrazným osobnostiam nastupujúcej generácie interpretov. Víťaz viacerých medzinárodných súťaží vystupuje na významných európskych pódiách a spolupracuje s poprednými orchestrami i dirigentmi. Jeho interpretácie sú oceňované pre technickú suverenitu, muzikálnu zrelosť a prirodzený výraz.
Program otvorí Passacaglia slovenského skladateľa Dušana Martinčeka, po ktorej zaznie Mozartov Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, jeden z vrcholov husľového koncertantného repertoáru. Druhá polovica večera bude patriť monumentálnej Symfónii č. 3 „Škótskej“ Felixa Mendelssohna Bartholdyho, inšpirovanej romantickou atmosférou severnej krajiny.
Harfa a barytón: virtuozita a operná vášeň
Druhý festivalový večer prinesie zaujímavé spojenie komornej virtuozity a vokálnej opernej literatúry. Srbská harfistka Minja Stojanović uvedie reprezentatívny výber skladieb pre svoj nástroj – od barokového koncertu Georga Friedricha Händla cez romantickú fantáziu Louisa Spohra až po modernú toccatu súčasného francúzskeho skladateľa Guillauma Connessona.
V druhej časti koncertu vystúpi český barytonista Daniel Kfelíř s klaviristom Róbertom Pechancom. Program prinesie piesne slovenských autorov Mikuláša Schneidera-Trnavského a Eugena Suchoňa, ako aj výber operných árií z diel Rachmaninova, Leoncavalla, Čajkovského, Wagnera a Verdiho, ktoré predstavujú vrcholné momenty barytónového repertoáru.
Večer mladých talentov
Stredajší podvečer bude patriť Koncertu víťazov súťaží študentov slovenských konzervatórií. Tento koncert je jedným z charakteristických pilierov festivalu Allegretto Žilina. Dramaturgia každoročne poskytuje mladým hudobníkom jedinečnú príležitosť predstaviť sa publiku na veľkom pódiu a nadviazať tak na úspechy zo študentských súťaží. Podujatie je otvorené verejnosti a vstup je voľný.
Janáčkova filharmónia Ostrava a hudba strednej Európy
Štvrtkový večer prinesie vystúpenie Janáčkovej filharmónie Ostrava pod vedením litovskej dirigentky Izabelė Jankauskaitė. Sólistkou večera bude česká klarinetistka Anna Paulová, ktorá uvedie virtuózny Koncert pre klarinet a orchester op. 57 dánskeho skladateľa Carla Nielsena.
Program doplnia diela výrazných osobností stredoeurópskej hudby 20. storočia – Suite en miniature op. 1 českej skladateľky Vítězslavy Kaprálovej, energické Tanečné prelúdiá a Malá suita pre komorný orchester poľského skladateľa Witolda Lutosławského a farebný orchestrálny cyklus Magyar képek Bélu Bartóka.
Sólový recitál Pavla Bohdana Zápotočného
Piatkový večer bude patriť recitálu slovenského klaviristu Pavla Bohdana Zápotočného. Dramaturgia koncertu predstaví široké spektrum klavírnej literatúry – od poetickej Sonáty-Fantázie č. 2 Alexandra Skriabina cez dramatickú Sonátu 1.X.1905 „Z ulice“ Leoša Janáčka až po sugestívnu skladbu Tatry slovenského skladateľa Jána Zimmera, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Recitál vyvrcholí Lisztovou monumentálnou fantáziou Après une lecture du Dante, jedným z najpôsobivejších diel romantického klavírneho repertoáru.
Záverečný koncert: Slovenská filharmónia
Festival vyvrcholí koncertom Slovenskej filharmónie pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistami večera budú huslistka Sueye Park z Južnej Kórey a japonský violončelista Yuya Mizuno, obaja držitelia významných medzinárodných ocenení. Sueye Park je laureátkou prestížnej Medzinárodnej husľovej súťaže Jeana Sibelia v Helsinkách, zatiaľ čo Yuya Mizuno získal prvú cenu na Medzinárodnej violončelovej súťaži Pražská jar.Program otvorí orchestrálne Intermezzo z opery Notre Dame skladateľa Franza Schmidta. Nasledovať bude vrcholný romantický dvojkoncert Johannesa Brahmsa – Koncert pre husle, violončelo a orchester a mol op. 102, jedno z najvýznamnejších diel komornej symfonickej literatúry. Záverečné slovo festivalu bude patriť Schmidtovej Symfónii č. 1 E dur, ktorá uzavrie jubilejný 35. ročník monumentálnym orchestrálnym gestom.
Allegretto Žilina 2026 tak opäť potvrdzuje svoju jedinečnú pozíciu festivalu, ktorý spája medzinárodnú interpretačnú špičku s podporou mladých talentov a prináša publiku výnimočné hudobné zážitky.
Kompletný program festivalu Allegretto Žilina 2026 nájdete na:
www.allegretto.sk
Predpredaj vstupeniek
Vstupenky na jednotlivé koncerty sa budú dať zakúpiť od 16. 3. 2026 online na www.skozilina.sk
alebo v pokladnici ŠKO Žilina, Jozefa Vuruma 138/6 – Trávničkov dom, 011 28 Žilina. (Otváracie hodiny: PO, UT, PIA 11:00 – 15:00, ST a ŠTV 15:00 – 19:00 a hodinu pred začiatkom každého koncertu).
Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum – štátna príspevková organizácia MKSR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a Mestom Žilina.
35. ročník festivalu Allegretto Žilina sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho.
Partneri: Konzervatórium Žilina, Janáčkova filharmónia Ostrava, Slovenská filharmónia, Hotel Dubná Skala a ď..
Hlavný mediálny partner: Rádio Devín
Mediálni partneri: Rádio Regina Stred, SP 21, Hudobný život, Opera Slovakia, MY žilinské noviny, TASR, Žilinak, Rádio Pohoda, Žilinský večerník, Moja Kultúra, mojtyzden.sk, TV Raj, Art & History Magazine.
Za pomoc, podporu a spoluprácu ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.
