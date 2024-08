Bratislava 30. augusta (TASR) - Festival amatérskeho filmu Cineama sa sťahuje do Kremnice. V poradí 32. ročník podujatia premietne najlepšie krátke snímky z celého Slovenska od 6. do 8. septembra. Sprievodný program organizátori venujú téme zvuku. Informuje o tom Národné osvetové centrum (NOC).



Potvrdzuje, že festival Cineama sa do Kremnice sťahuje po štyroch bardejovských ročníkoch. Zázemie mu vytvorí Akropola Kremnica. "Hneď za kinom sa rozprestiera Zechenterova záhrada, ktorá sa spolu s neďalekým Mestským kultúrnym strediskom stane súčasťou pomyselnej festivalovej mapy. Na týchto miestach sa bude odohrávať inšpiratívny sprievodný a vzdelávací program," dodávajú organizátori.



Súťažný program Cineamy podľa nich ponúka filmy, ktoré diváci sotva uvidia niekde inde. Stretáva sa v ňom voľnočasová filmová tvorba detí a mládeže, študentské filmy, ale aj snímky, ktoré v neprofesionálnych alebo nezávislých podmienkach nakrúcajú ľudia zo zanietenia, popri svojom zamestnaní. "Žánrovo sa filmy pohybujú na širokej škále od animovaných filmov, videoklipov a experimentov cez hrané komédie či psychologické drámy až po cestopisné, náučné a autorské dokumentárne filmy," poznamenáva NOC, ktoré je hlavným partnerom a odborným garantom festivalu. Spresňuje, že v súťaži aktuálneho ročníka Cineamy sa predstaví 71 krátkych filmov z celého Slovenska.



Sprievodný a vzdelávací program festivalu je tento rok tematicky sústredený na zvukovú zložku audiovizuálnych diel a vzťah zvuku a obrazu. "Dramaturgickým zámerom je podnietiť uvažovanie o rozličných umeleckých a psychologických aspektoch, ktoré sú spojené so sluchovým vnímaním," ozrejmuje organizátor s tým, že sprievodný program bude presahovať filmový kontext, dotkne sa aj iných médií - experimentálnej hudby, terénnych nahrávok alebo VJingu.