Na festivale Amplión vystúpia legendy českého kabaretu

Banská Štiavnica 19. septembra (TASR) – Festival Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie sa napriek pandémii nového koronavírusu uskutoční a oslávi už svoje piate narodeniny. Organizátorom kultúrneho podujatia sa pri tejto príležitosti do Banskej Štiavnice podarilo prvýkrát priviezť legendy českého kabaretu, informoval jeden z dramaturgov festivalu Ján Fakla.



„Sme veľmi radi, že piate narodeniny Ampliónu poctí svojím hosťovaním slávne české divadlo Semafor s Jiřím Suchým, Jitkou Molavcovou a programom ich legendárnych songov Kdo jinému jámu kopá, toho píseň spívej,“ povedal Fakla. Základnou myšlienkou aktuálneho ročníka budú nové formy práce s publikom, skúmanie fyzickej a mentálnej interakcie medzi ľuďmi v pandemickej dobe, v duchu témy blízkosť vs. vzdialenosť.



Medzi lákadlá spomedzi pouličného umenia bude patriť taliansko-francúzska skupina vzdušných akrobatov Mattatoio Sospeso, ktorá vystúpi na pavlači Starého zámku, či komediálna pouličná improvizácia Argentínčana El Gomu z Nemecka plná filmových a vizuálnych trikov. „O vystúpenie zo svojej bubliny sa môže pokúsiť každý, kto sa svojím potleskom aktívne zapojí do online videomapingovej PC hry INCALL slovenskej animátorskej skupiny Nightcall,“ dopĺňajú organizátori festivalu.



„Hoci sú pouličné produkcie vhodné pre celé rodiny, na festival sme pozvali aj špeciálne programy pre deti napríklad v podaní uznávaného divadelného komika Jakuba Folvarčného z Prahy, ktorý uvedie šarmantnú show pre smelé deti a hanblivých rodičov s názvom Cirkus Prdítko,“ podotýka režisérka festivalu Jana Mikitková.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa na tohtoročnom Amplióne zúčastní aj Klaunská zdravotná jednotka zložená z členov občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. "Klauni budú počas celého priebehu festivalu zábavnou formou dohliadať na zdravie a bezpečnosť umelcov aj divákov, ako aj na dodržiavanie nariadení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR," vysvetlila Mikitková.



Festival Amplión plný divadla, hudby, pohybového aj výtvarného umenia sa uskutoční v dňoch 25. - 27. septembra na 12 scénach a pódiách v Banskej Štiavnici. V priebehu troch dní sa na ňom predstaví 85 umelcov zo siedmich európskych krajín.