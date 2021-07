Festival animácie Fest Anča predstavil víťazov svojho 14. ročníka

Bratislava 5. júla (TASR) - Štrnásty ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča pozná svojich víťazov. Celkovým víťazom a držiteľom ocenenia Anča Award za najlepší krátky animovaný film sa stal francúzsky film od režisérky Sariny Niheiovej s názvom Polka-Dot Boy. Cenu Anča Award za najlepší slovenský animovaný film získala študentka FAMU Eva Matejovičová za film Sanctuary (Azyl). TASR o tom informoval Jakub Spevák. Ocenené filmy podľa organizátorov festivalu hovoria o predispozíciách, osude či rodinných odkazoch, čím mimovoľne nadväzujú na tohtoročnú festivalovú tému Tradície.



"Mám nesmiernu radosť z tohtoročného výberu filmov, pretože je veľmi rôznorodý a kvalitný. Vyzdvihla by som nielen vysokú úroveň prezentovaných filmov, ale aj snahu umelcov pátrať po nových výrazových prostriedkoch či animačných technikách. Obzvlášť som rada aj zo zastúpenia slovenskej tvorby v medzinárodnom kontexte ocenených filmov. Videoklip Prezident Lourajder – Osud od Mateja Mihályiho je jasným dôkazom toho, že slovenská animácia patrí do tej svetovej," uviedla riaditeľka festivalu Ivana Sujová.



Čestné uznanie v kategórii krátky animovaný film získal podľa slov organizátorov juhokórejský film KKUM (Sen) režiséra Kangmina Kima. Ocenenie Anča Award za najlepší študentský animovaný krátky film udelila porota ruskému filmu Naked (Nahý). Špeciálne uznanie v študentskej kategórii si odniesol film Ten, twenty, thirty, forty, fifty miles a day (Jeden, dva, tri kilometre) od režiséra Mathieua Georisa.



Čestné uznanie v kategórii slovenských filmov zas dostal Home Sweet Home (Domov, sladký domov) od vlaňajšieho víťaza Davida Štumpfa. V kategórii videoklipy a film pre deti si spomedzi 24 videoklipov z celého sveta odniesol Anča Award za najlepší animovaný videoklip slovenský počin režiséra Mateja Mihályiho Prezident Lourajder – Osud. Čestné uznanie v tejto kategórii získal Devours – Garnet Graves od kolektívu Flavourcel.



Detská porota tento rok podľa slov organizátorov zasadala o niečo skôr a ocenenie za najlepší krátky animovaný film pre deti udelila krátkemu animovanému filmu Om Nom Nom… (Mňami hami…) od autorov Minato Matsuda, Haruna Ueno a Tomoko Taiga.



Všetky víťazné filmy i ďalší festivalový program môžu diváci vidieť aj na webe festivalu až do 11. júla.