Festival Ars Nova pokračuje koncertmi umelkýň a študentov

Košice 13. novembra (TASR) - Tri koncerty podujatia čakajú ešte na návštevníkov festivalu Ars Nova, ktorý sa koná v Košiciach. V spolupráci s partnermi Štátnej filharmónie (ŠfK) v Košiciach, ktorá podujatie organizuje, odznejú dva koncerty, Alia Amnis v Tabačke Kulturfabrik a Koncert študentov Konzervatória na Timonovej ulici a ich hostí. V poradí 19. ročník festivalu otvoril 2. novembra komorný súbor Quasars Ensemble. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠfK Lucia Radzová.



Dramaturgia koncertov je zameraná na súčasnú vážnu hudbu. Uprednostňuje diela žijúcich skladateľov a do programov zaraďuje aj diela skladateľov spätých s regiónom východného Slovenska. Festival zároveň vytvára príležitosť pre mladých umelcov tým, že im košické koncertné pódiá poskytujú priestor.



"Alia Amnis je meno nového ansámblu pôsobiaceho v Košiciach, ktorý vznikol počas pandemického obdobia. Tvoria ho štyri umelkyne. Ťažisko umeleckého repertoáru stavajú na hudbe 20. a 21. storočia. V ich interpretácii sú využívané rôzne zvukové možnosti hudobných nástrojov, spevu, recitácie, čo v prepojení s elektronikou vytvára originálne, emocionálne vypäté, miestami až exaltované plochy. Kombináciou ľudského hlasu s netradičným nástrojovým obsadením tak prinášajú osobitý hudobný zážitok," uviedla Radzová.



Podujatie sa uskutoční v pondelok 14. novembra o 19.00 h a o 20.00 h v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach.



"Ďalším v poradí bude Koncert študentov konzervatória a ich hostí, a to v utorok 22. novembra so začiatkom o 17.00 h v koncertnej sieni Konzervatória na Timonovej ulici. Ako názov napovedá, na pódium sa postavia študenti a ich hostia, aby uviedli nové skladby svojich spolužiakov, pedagógov, ale aj etablovaných slovenských hudobných skladateľov," doplnila Radzová.



Program festivalu Ars Nova uzatvorí symfonický koncert Bernstein – Copland – Stravinskij. Pod taktovkou Tomáša Braunera a v sprievode orchestra ŠfK sa predstaví klarinetista Jonathan Leibovitz. Okrem iného odznie aj dielo Igora Stravinského, baletná suita Svätenie jari. Festival sa tak uzavrie 1. decembra o 19.00 h v Dome umenia.