Festival Art in park predstaví aj filmové novinky Havel či Šarlatán

Trenčianske Teplice 26. augusta (TASR) - Najnovšie filmy Havel, Šarlatán a Meky, koncert Billyho Barmana, silent disco, ale aj divadlá pre deti ponúkne piaty ročník trojdňového (28. – 30. 8.) festivalu Art in park v Trenčianskych Tepliciach.



Ako informovala marketingová manažérka festivalu Zuzana Bulková, festival každoročne prináša do Kúpeľného parku Trenčianskych Teplíc filmy, hudbu, divadlo, výtvarné umenie a sprievodný program pre deti aj dospelých.



„Napriek tohtoročnej situácii si veľmi vážime, že sme dostali možnosť piaty ročník festivalu zorganizovať. Pre návštevníkov sme pripravili jeden z najlepších festivalových programov a my sa už tešíme, ako si ho spoločne vychutnáme. Festival prebieha v súlade s aktuálnymi nariadeniami a s dodržiavaním potrebných opatrení,” uviedla Bulková.



Ako dodala, k festivalovej atmosfére vždy patrili najlepšie české a slovenské filmy premietané v open air kine pod hviezdami a v kine Prameň. Zoznam tohtoročných domácich noviniek začína dokumentmi V sieti o nástrahách sociálnych sietí a Meky o legendárnom hudobníkovi Mirovi Žbirkovi. Na open air plátne budú premietané horúce novinky - hraný celovečerný film Slávka Horáka Havel a film Agnieszky Holland Šarlatán o liečiteľovi Jánovi Mikolášekovi, ktorý mal premiéru na tohtoročnom festivale Berlinale.



„Návštevníci sa môžu tešiť na film Proxima, vybraný aj na festival v Karlových Varoch, francúzsky film Bedári. Z filmov ocenených tohtoročnými Oscarmi uvidia diváci kórejský film Parazit a bravúrny herecký výkon Renée Zellweger v úlohe jednej z najväčších hollywoodskych legiend Judy. Aktuálnu európsku kinematografiu bude reprezentovať rumunský film nominovaný na Zlatú palmu v Cannes La Gomera a príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie-Sklodowskej v britskom filme Radioactive. Pre najmenších divákov je pripravený slovenský animák Websterovci 2,“ doplnila manažérka.