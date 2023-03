Festival Astorka 2023: Podujatie otvorí pražské Švandovo divadlo

Bratislava 21. marca (TASR) – Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 pozýva svojich priaznivcov na Festival Astorka 2023. V poradí 17. ročník medzinárodného festivalu inscenácií štúdiového typu otvorí v sobotu 1. apríla predstavenie Srpnové světlo z dielne pražského Švandovho divadla na Smíchově. "Prvý apríl je pre nás významný, pred viac ako 30 rokmi, v roku 1990, bolo založené naše divadlo," pripomína Astorka s tým, že festival so zahraničnými divadelníkmi je narodeninovým darčekom pre verných divákov i pre samotné divadlo.



Pražské Švandovo divadlo otvorí bratislavský festival inscenáciou autora a režiséra Martina Františáka Srpnové světlo. "Je inšpirované rovnomenným románom Williama Faulknera, motívom temnej minulosti pripomína hry Henrika Ibsena a drsnosťou súčasnú írsku školu," približujú organizátori festivalu "javiskovú báseň so sugestívnymi obrazmi". Česká kritika pri hodnotení inscenácie vyzdvihuje prepracovaný text, poetický jazyk a vynikajúce ženské herecké výkony.



Františák sa vo svojej hre znovu venuje hrdinom na okraji spoločnosti a dáva do kontrastu poetický jazyk pripomínajúci tú najlepšiu tradíciu českej dramatiky s grotesknou prostotou každodenného života. Autor a režisér prináša príbeh Karla a Ondreja, ktorí žijú na opustenom statku po svojich rodičoch. Karel si privedie dievča Eli, s ktorým sa chce oženiť. Príbeh sa začína radostne, ale nadšenie budúcej nevesty sa postupne rozplýva v atmosfére bratského vzťahu. Divadelným priaznivcom sa v ňom predstavia Matěj Anděl, Jan Mansfeld, Bohdana Pavlíková, Marie Štípková a Anežka Šťastná.



Divadelný sviatok potrvá v priestoroch Divadla Astorka do 6. apríla. Festival má v programe aj inscenáciu Slušné dievčatá plačú potichu budapeštianskeho divadla Vígszínház, súbor Astorky uvedie dramatizáciu knihy Ladislava Grosmana Nevesta, s pohybovým onewoman stand-up s názvom Proslov sa predstaví Anna Polívková a brnianske Divadlo Bolka Polívku.